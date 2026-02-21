Lợi thế của nhà bán lẻ khi AI tác động đến hành vi mua sắm

Người tiêu dùng kết nối trực tiếp với mạng lưới phân phối sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh của các nhà bán lẻ trong bối cảnh mua sắm trực tuyến chịu ảnh hưởng từ AI.

Thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại sự kiện trực tuyến do Supply Chain Dive và Retail Dive tổ chức ngày 28/1.

Tại sự kiện, bà Rupal Deshmukh, đối tác mảng vận hành chiến lược của hãng tư vấn quản lý toàn cầu Kearney, cho biết tốc độ và sự tiện lợi vẫn là hai yếu tố quan trọng với người mua sắm trực tuyến.

Các diễn giả thảo luận về cách các xu hướng mua sắm trực tuyến ảnh hưởng đến mùa vận chuyển hàng hóa dịp lễ. Ảnh: Supply Chain Dive

Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ AI như OpenAI - đơn vị phát triển ChatGPT đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng khi khiến các quyết định mua sắm vào phút chót trở nên phổ biến hơn. Đơn cử, ChatGPT có thể gợi ý cách giải quyết một vấn đề của người dùng, như xử lý ruồi muỗi trong chậu cây cảnh, từ đó dẫn tới hành vi mua sản phẩm ngay lập tức.

"Ở góc độ chuỗi cung ứng, điều này đồng nghĩa doanh nghiệp cần đưa mọi điều chỉnh trong hệ thống phân phối đến gần khách hàng nhất có thể", bà Deshmukh nói, đồng thời khuyến nghị các công ty đưa yếu tố mua sắm dựa trên AI vào mô hình dự báo nhu cầu, nhằm bố trí hàng tồn kho tại những vị trí hiệu quả nhất.

Ngoại trừ khâu giao hàng chặng cuối, chi phí vận tải trong hai năm qua ở mức tương đối thấp, tạo điều kiện cho việc bố trí tồn kho theo khu vực với chi phí hợp lý, ông Rick Jordon, Giám đốc điều hành cấp cao tại FTI Consulting, nhận định.

"Chúng tôi đã thấy chiến lược này có điều chỉnh, nhưng chỉ cần chi phí vận tải tăng nhẹ, xu hướng sẽ quay lại việc đẩy hàng về phía trước nhiều hơn thay vì tập trung theo khu vực", ông Jordon cho biết.

Khi chiến lược đặt tồn kho thay đổi, nhiều doanh nghiệp tập trung giảm tổng chi phí chuỗi cung ứng thông qua tự động hóa trung tâm phân phối. Bà Deshmukh dẫn trường hợp của Walmart, nơi hơn 60% cửa hàng tại Mỹ nhận một phần hàng hóa từ các trung tâm hoàn tất đơn hàng tự động, theo báo cáo của nhà bán lẻ này.

Nhìn chung, chiến lược chuỗi cung ứng cần tính đến ưu tiên của người tiêu dùng đối với tốc độ và sự tiện lợi, bà Deshmukh nói thêm.

"Chuỗi cung ứng không thể chậm hơn những thay đổi trong hành vi người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh hiện nay", bà nhấn mạnh.

Ánh Dương (theo Supply Chain Dive)