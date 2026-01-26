Lợi thế của bất động sản trong khu đô thị quy hoạch đồng bộ

Bất động sản trong các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ có lợi thế nhờ hạ tầng kết nối hoàn chỉnh, hệ tiện ích đa dạng và môi trường sống đáp ứng nhu cầu an cư dài hạn.

Mô hình đô thị tích hợp đa chức năng ngày càng được quan tâm trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và quỹ đất tại các khu vực trung tâm dần thu hẹp. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với phát triển đô thị, trong đó không gian sống cần được tổ chức theo hướng tổng thể, thay vì phát triển rời rạc từng dự án đơn lẻ.

Dữ liệu của UN-Habitat và World Bank cho thấy, các khu đô thị phát triển theo mô hình nén, sử dụng đất hỗn hợp có khả năng tiết giảm chi phí đầu tư và vận hành hạ tầng trong dài hạn. Ở góc độ thị trường, theo tài liệu "Hiện thực hóa tiềm năng của các dự án bất động sản đa chức năng" năm 2024 của McKinsey & Company, các dự án bất động sản đa chức năng thu hút nhà đầu tư nhờ khả năng khai thác linh hoạt nhiều công năng, qua đó giảm thiểu rủi ro trước các biến động theo chu kỳ.

Quy hoạch một góc khu đô thị The Global City tại TP HCM. Ảnh: Masterise Homes

Trong báo cáo Triển vọng thị trường bất động sản châu Á - Thái Bình Dương 2025, CBRE nhận định, dòng vốn đầu tư đang trở lại các tài sản đã hoàn thiện, có khả năng khai thác ngay tại những đô thị lớn, với dự báo tăng trưởng 5-10% và nâng lên 10-15% trong các cập nhật giữa năm. Điều này cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án có mức độ hoàn chỉnh cao, bao gồm các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, tích hợp nhiều chức năng tại nhiều thị trường.

Tại TP HCM, xu hướng này thể hiện rõ qua sự xuất hiện của các khu đô thị quy mô lớn, được phát triển gắn với hạ tầng đồng bộ và hệ tiện ích đa dạng. Trong bối cảnh quỹ đất khu vực trung tâm ngày càng hạn chế, những dự án được quy hoạch bài bản, có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trọn vẹn trong một không gian khép kín ngày càng trở nên đáng chú ý.

Với quy mô 117,4 ha, The Global City là một trong những khu đô thị lớn tại khu Đông thành phố, nơi nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang hoàn thiện như trục Liên Phường, nút giao An Phú và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong tương lai, khi Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc được triển khai, khu vực The Global City - Rạch Chiếc được định hướng phát triển thành quần thể đô thị, thể thao, giải trí quy mô lớn.

Phối cảnh dự án Masteri Cosmo Central tại trung tâm The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Khu đô thị được phát triển theo mô hình tích hợp, trong đó không gian nhà ở được bố trí đan xen với hệ tiện ích phục vụ đời sống thường nhật như kênh đào nhạc nước, khu công viên cây xanh, tổ hợp giải trí, thể thao, trung tâm thương mại quy mô 123.000 m2 cùng hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế.

Nằm tại khu vực trung tâm, phân khu cao tầng Masteri Cosmo Central có lợi thế tiếp cận thuận tiện toàn bộ hệ tiện ích đô thị. Từ dự án, cư dân có thể di chuyển bộ khoảng 5 phút để tiếp cận trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế, công viên bờ sông, kênh đào nhạc nước và khu nhà phố thương mại SOHO.

Phân khu này đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng kết nối của The Global City, với thời gian di chuyển ước tính khoảng 5 phút đến Thảo Điền, 10 phút đến Thủ Thiêm, 15 phút đến khu vực Bến Thành và khoảng 30 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất hoặc sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Hệ tiện ích mở và linh hoạt giúp tăng kết nối giữa cư dân với cộng đồng. Ảnh: Masterise Homes

Masteri Cosmo Central được phát triển theo định hướng hiệu năng và cộng hưởng, trong đó các hoạt động sinh hoạt, làm việc và thư giãn được tổ chức trong cùng một không gian. Thiết kế các khối nhà mở ra tầm nhìn hướng kênh đào và khu đô thị, kết hợp hệ tiện ích nội khu như hồ bơi, không gian sinh hoạt ngoài trời, đường dạo bộ, chạy bộ và khu làm việc chung, góp phần hình thành nhịp sống đa dạng cho cư dân.

Cách tổ chức tiện ích theo hướng mở giúp tăng cường sự kết nối giữa các cá nhân và cộng đồng trong khu đô thị. Từ vị trí trung tâm, Masteri Cosmo Central hình thành cộng đồng Cosmo - nhóm cư dân hướng đến lối sống trải nghiệm và đề cao bản sắc cá nhân.

Dự án do Masterise Homes phát triển, thuộc dòng sản phẩm Masteri Collection đã hiện diện tại nhiều đô thị lớn trên cả nước cùng môi trường vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ Masterise Property Management.

Theo đơn vị này, khi thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc, người mua sẽ quan tâm nhiều hơn đến các khu đô thị phức hợp, được phát triển bài bản. Những dự án hội tụ lợi thế vị trí lõi, hạ tầng và tiện ích như Masteri Cosmo Central được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu ở thực của cư dân trẻ trong không gian gắn với nhịp sống hiện đại.

Song Anh