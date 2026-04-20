Lợi thế an cư kết hợp đầu tư nhà phố, shophouse Van Phuc City

Van Phuc City áp dụng mức chiết khấu đến 25% cho nhà phố, shophouse trong tháng 4, kèm chiết khấu thêm 5% khi khách thanh toán nhanh, đáp ứng nhu cầu vừa ở, vừa đầu tư.

Quý I, thị trường nhà liền thổ TP HCM ghi nhận khoảng 300 giao dịch trên tổng nguồn cung hơn 2.700 căn, tương đương tỷ lệ hấp thụ khoảng 11%. Trong bối cảnh này, Van Phuc City triển khai chương trình chiết khấu lên đến 25% đối với các sản phẩm nhà phố và shophouse trong tháng 4. Mức ưu đãi được áp dụng trực tiếp vào giá bán, đồng thời khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh nhận thêm chiết khấu bổ sung thêm 5%, Chính sách dự kiến kéo dài đến hết ngày 30/4.

Đại diện đơn vị phát triển Van Phuc Group cho biết, việc điều chỉnh một phần giá trị tài sản ngay tại thời điểm giao dịch giúp người mua có thêm dư địa trong cân đối tài chính. Dòng tiền nhờ đó không bị kéo dài trong giai đoạn chờ tăng giá, đồng thời giảm phụ thuộc vào diễn biến chu kỳ thị trường.

Các sản phẩm tại Van Phuc City vừa để ở, vừa kinh doanh và cho thuê. Ảnh: VPG

Theo Savills Vietnam, sản phẩm shophouse tại các khu đô thị có hoạt động thương mại thường ghi nhận khả năng hấp thụ tích cực hơn so với một số loại hình thấp tầng khác, trong bối cảnh nhu cầu khai thác kinh doanh và cho thuê vẫn hiện hữu.

Tại Van Phuc City, sản phẩm nhà phố và shophouse, hướng đến nhu cầu sử dụng đa dạng. Người mua có thể lựa chọn để ở, kinh doanh hoặc cho thuê, tùy mục đích khai thác. Các sản phẩm được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, bố trí không gian phù hợp cho cả sinh hoạt và hoạt động thương mại.

Đặc biệt, các sản phẩm nhà phố, shophouse tại Van Phuc City luôn thu hút khách hàng và nhà đầu tư nhờ vị trí tọa lạc ngay khu đô thị kiểu mẫu tại TP HCM, mặt tiền quốc lộ 13 đang mở rộng lên 60m cùng tuyến Metro 3B quy hoạch có điểm dừng trước cổng Van Phuc City.

Hiện khu đô thị có khoảng 10.000 cư dân đang sinh sống và 3.000 doanh nghiệp hoạt động, cùng hệ thống tiện ích nội khu như trường học, bệnh viện, bến du thuyền, phố mua sắm, trung tâm thương mại, công viên... Hoạt động kinh doanh đã hiện hữu, tạo điều kiện khai thác mặt bằng ngay sau khi nhận bàn giao.

Các sản phẩm tại Van Phuc City theo kiến trúc tân cổ điển. Ảnh: VPG

Ngoài yếu tố công năng, dự án nằm gần sông Sài Gòn, trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại TP HCM ngày càng hạn chế. Theo Savills Vietnam, nguồn cung bất động sản thấp tầng tại các vị trí ven sông trong khu vực nội đô không nhiều và chủ yếu thuộc các dự án đã phát triển từ trước. Do đó, các sản phẩm nhà phố, shophouse tại Van Phuc City có nhiều yếu tố thuận lợi để gia tăng giá trị.

Bên cạnh chính sách giảm giá, người tham gia giao dịch trong thời gian triển khai chương trình ưu đãi có thể nhận thêm chuyến du ngoạn ngắm hoàng hôn trên Sông Sài Gòn bằng du thuyền với không gian được thiết kế riêng tư.

Van Phuc City là khu đô thị quy mô lớn với hệ thống hạ tầng và tiện ích hiện đại đã đưa vào vận hành. Dự án hướng đến nhóm khách hàng cao cấp có nhu cầu kết hợp giữa an cư và khai thác kinh doanh, cho thuê.

Song Anh