Lợi nhuận taxi Vinasun suy giảm

Năm 2023, chủ hãng taxi Vinasun lãi khoảng 151 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với năm trước đó.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - VNS) đạt doanh thu khoảng 277 tỷ đồng trong quý IV/2023, tăng hơn 14% so với cùng kỳ 2022. Giá vốn bán hàng không giảm tương ứng, trong khi một số chi phí như lãi vay gia tăng khiến lợi nhuận của ông lớn taxi này giảm mạnh.

Quý cuối năm ngoái, chủ hãng Vinasun chỉ lãi sau thuế khoảng 25 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với quý IV/2022. Công ty giải thích lợi nhuận giảm mạnh bởi bên cạnh doanh thu giảm, Vinasun vẫn duy trì chính sách hỗ trợ thêm cho tài xế và đối tác.

Lũy kế cả năm ngoái, doanh thu của Vinasun đạt 1.218 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của hãng giảm hơn 18% xuống còn khoảng 151 tỷ đồng.

Con số này vẫn tích cực hơn nhiều so với khoảng lỗ trên 200 tỷ đồng mỗi năm giai đoạn dịch bệnh 2020-2021 và cao hơn xấp xỉ 40% so với năm 2019. Dù vậy, so với giai đoạn hoàng kim của Vinasun năm 2014-2016, mức lãi này vẫn chưa bằng một nửa.

Thời gian qua, bên cạnh việc phải cạnh tranh khốc liệt với các hãng taxi công nghệ, Vinasun còn phải đối mặt với nạn giả mạo thương hiệu của hãng này. Mới đây, công ty cho biết đã nhận được nhiều phản ánh của khách hàng về việc các đơn vị, cá nhân giả mạo website, tổng đài của thương hiệu này để gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Dù đã khởi kiện 4 công ty, Vinasun nhận thấy tình trạng giả mạo vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu gia tăng. Công ty cũng khuyến cáo khách hàng chỉ gọi đến số tổng đài duy nhất của hãng tại TP HCM hoặc sử dụng ứng dụng của Vinasun để hạn chế tối đa tình trạng giả mạo.

