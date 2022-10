Lợi nhuận quý III HDBank tăng 43,4%

Tăng trưởng quý III góp phần tạo nên kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng đầu năm của HDBank tốt nhất từ trước đến nay, theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với các nhà đầu tư tổ chức cá nhân quốc tế và trong nước. Tham dự sự kiện có Chủ tịch HĐQT Kim Byoung-ho và Phó chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo, cùng kinh tế gia trưởng Devendra Joshi và đại diện ban điều hành.

Tại sự kiện, Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của ngân hàng là "tốt nhất từ trước tới nay", trong bối cảnh nhiều biến động của thị trường và kinh tế thế giới. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 3/2022 của HDBank đạt 2.712 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập dịch vụ đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 80,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 được cổ đông giao.

Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động như ROE đạt 25,2%, ROA đạt 2,2%. Hệ số chi phí trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) đạt 37%, tốt hơn mức 39% cùng kỳ năm trước. Nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1%. An toàn vốn (theo chuẩn Basel II) đạt 15,3%, cao nhất từ trước tới nay.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng ban lãnh đạo HDBank tại Hội nghị Nhà đầu tư trực tuyến. Ảnh: Minh Nhật

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, ngân hàng đã có những tăng trưởng vượt bậc về các chỉ tiêu về an toàn vốn, chất lượng tài sản, thanh khoản và hiệu quả hoạt động, tới quý 3 năm nay tiến gần chuẩn mực Basel III. "HDBank nắm giữ những lợi thế và dư địa để tăng trưởng cao và bền vững", bà Thảo chia sẻ.

Sau 9 tháng đầu năm 2022, mảng dịch vụ bao gồm kinh doanh bảo hiểm tiếp tục tăng. Với doanh thu mảng bancassurance, doanh số tại HDBank và công ty con vượt 1.500 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

"Kết quả quý 3 và 3 quý đầu năm của HDBank góp phần thể hiện sự đúng đắn của các mục tiêu chiến lược đã được cổ đông phê duyệt. Chúng tôi kiên định với chiến lược đề ra đồng thời theo sát diễn biến thị trường để đưa ra các quyết sách phù hợp", Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank cho biết..

Về diễn biến thị trường chứng khoán thời gian qua, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng, khi thị trường bị chi phối bởi yếu tố tâm lý không tích cực thì giá cổ phiếu khó phản ánh đúng giá trị thực và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Theo bà đầu tư vào ngân hàng niêm yết là đầu tư dài hạn, đầu tư vào giá trị bền vững. "Với HDBank, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hôm nay không phản ảnh đúng giá trị thực, năng lực phát triển bền vững và các tiềm năng trong tương lai cũng như năng lực đi qua những biến động kinh tế, để tăng trưởng cao trong nhiều năm tới. Hiện tại P/B chỉ trên 1,0 và P/E chỉ có trên 5 lần", bà chia sẻ.

Ông Kim Byoung-ho – tân Chủ tịch HĐQT HDBank. Ảnh: Minh Nhật

Trong khi đó, tỷ trọng dư nợ bất động sản/tổng dư nợ và tỷ lệ nợ xấu đối với dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của HDBank hiện nay chỉ chiếm 8% tổng cho vay khách hàng, và hầu như không có nợ xấu trong cho vay bất động sản.

Về vấn đề tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp/tổng tài sản của HDBank, tính đến ngày 30/9/2022, số dư trái phiếu doanh nghiệp HDBank đang nắm giữ trong danh mục đầu tư là 5.400 tỷ đồng, chỉ chiếm hơn 1% tổng tài sản. Hiện các tổ chức phát hành trái phiếu đều trả nợ đúng hạn và hoạt động tốt.

Ông Devendra Joshi - Kinh tế trưởng HDBank. Ảnh: Minh Nhật

Hiện, HDBank tập trung vào 4 sáng kiến chiến lược chính, gồm: phát triển ngân hàng số; khai thác lợi thế hệ sinh thái; kinh doanh bảo hiểm (Bancassurance) và quản trị doanh nghiệp và rủi ro môi trường - xã hội. Giai đoạn 5 năm tới, ngân hàng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng trung bình trên 25%/năm.

Tại sự kiện, ông Devendra Joshi - Kinh tế trưởng HDBank cho rằng triển vọng kinh tế Việt Nam, với tăng trưởng kinh tế GDP, cán cân thanh toán, lạm phát, lãi suất... đều ở mức tốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất phục vụ xuất khẩu. Dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng tích cực, cũng như cán cân thương mại đạt mức thặng dư cao trong nhiều năm trở lại đây.

Về triển vọng phát triển của ngân hàng giữa biến động của nền kinh tế GDP, ông Kim Byoung-ho – tân Chủ tịch HĐQT HDBank tham dự từ đầu cầu Seoul - Hàn Quốc cho biết, ban lãnh đạo sẽ quyết tân hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu, được quản trị theo các thông lệ quốc tế.

Trong năm 2022-2023, ngân hàng cũng sẽ chú trọng trong việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đồng hành trong giai đoạn tăng trưởng cao và bền vững sắp tới, cũng như kế hoạch ký kết lựa chọn tác độc quyền với đối tác bảo hiểm.

An Nhiên