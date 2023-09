Lời khai của kẻ ném bé trai xuống sông Long Xuyên

An GiangHuỳnh Hồng Hải, 40 tuổi, khai từng có quan hệ tình cảm với mẹ bé trai, khi chở cậu bé đi chơi đã ném xuống sông.

Ngày 12/9, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự về hành vi Giết người, Hải thừa nhận hành vi đã ném bé trai 4 tuổi từ cầu Tôn Đức Thắng, TP Long Xuyên, xuống sông Long Xuyên, trưa hôm qua. Nạn nhân may mắn được hai cha con chạy ghe lúa cứu sống.

Hải cho biết từng có thời gian yêu đương mẹ cậu bé. Người phụ nữ sau đó lập gia đình, sinh con, nhưng cả hai vẫn qua lại. Ngày 10/9, Hải mời cô xuống nhà ở TP Long Xuyên dự đám giỗ và đưa bé trai theo cùng.

Sáng hôm qua anh ta chở bé trai đi chơi. Đến gần trưa, khi đến giữa cầu Tôn Đức Thắng, Hải đã ném cậu bé xuống sông. Sự việc được camera hành trình của ôtô trên đường ghi nhận. Hiện, nghi phạm chưa khai động cơ gây án.

Huỳnh Hồng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 11h ngày 11/9, ông Bùi Ngọc Thọ (63 tuổi) cùng con trai Bùi Hữu Thành (39 tuổi) khi điều khiển ghe lúa qua khu vực cầu Tôn Đức Thắng phát hiện bé trai chới với dưới nước, đang chìm dần. Anh Thành nhảy xuống cứu nạn nhân đưa lên bờ. Cậu bé được chăm sóc y tế, không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng rất hoảng loạn, không nói chuyện.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện Hải là thủ phạm ném nạn nhân xuống sông nên bắt giữ. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và UBND thành phố Long Xuyên đã tặng bằng khen cho hai ân nhân cứu em bé.

Hải đỗ xe trên cầu Tôn Đức Thắng chuẩn bị ném bé trai bị camera hành trình ghi lại. Ảnh: Cắt từ video.

Ngọc Tài - Tiến Tầm