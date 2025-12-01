Lời khai của kẻ lao ôtô vào nhiều người thân khiến em gái tử vong

Tây NinhNguyễn Tấn Thành khai từng làm ăn ở Campuchia, gửi tiền về cho mẹ và các chị em mua nhà đất, nhưng khi về không đòi được nên oán hận, lao ôtô vào nhiều người thân.

Ngày 1/12, Thành, 46 tuổi, bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự, lấy lời khai để điều tra hành vi Giết người.

Nguyễn Tấn Thành thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Thành khai, khoảng năm 2003 kinh doanh Công ty nước suối tên Dewo ở Campuchia, rất dư giả. Ông ta nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột để mua đất, xây nhà ở. Đến năm 2007, Thành bị cảnh sát Campuchia bắt về tội Giết người, sau đó bị tuyên phạt 48 năm tù. Ông ta chịu án 15 năm tù, đến năm 2022 thì được tha.

Trong thời gian ở tù, Thành được mẹ và các chị, em đến thăm, hứa hẹn "khi về nước sẽ trả lại tài sản là nhà, đất". Tuy nhiên, khi trở về, ông ta mãi không đòi được, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn trong gia đình.

Suốt thời gian qua, Thành và các chị em thường xuyên cự cãi, thách thức nhau gây mất an ninh trật tự. Chính quyền địa phương đã tổ chức hòa giải 2 lần vào ngày 23/7 và ngày 8/8 nhưng không thành.

Nguyễn Tấn Thành lái xe lao vào nhóm chị em ruột. Ảnh: Cắt từ camera

Trưa hôm qua, Thành lái ôtô Lexus ngang qua nhà chị ruột Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi) ở ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), thì bị chị này dùng vòi nước xịt vào xe. Ông ta không phản ứng, vẫn lái xe về nhà cách đó khoảng 2 km.

Về đến nhà, thấy ôtô sắp hết xăng nên Thành lại lái ra cửa hàng xăng dầu số 57 gần đó với ý định để đổ. Khi đi ngang qua nhà chị, Thành tiếp tục bị xịt nước. Do tức giận nên ông ta lùi xe lại, sau đó lao thẳng vào chị ruột và 2 người em gái đứng trong sân.

Theo điều tra, cú tông mạnh khiến xe máy đổ, em gái Thành là Nguyễn Thị Bé Sáu (42 tuổi) bị hất văng. Tài xế tiếp tục lùi xe, nhắm vào bà Hạnh để đạp ga nhưng bà này né được, cùng cháu bé đứng gần đó hoảng loạn la hét.

Sau khi gây án, Thành lái ôtô quay về nhà ở phường Gò Dầu, sau đó lấy xe máy bỏ trốn về hướng cửa khẩu Mộc Bài, giáp ranh với Campuchia.

Bà Sáu được người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Bà Hạnh và một người em gái khác bị thương nhẹ.

Camera ghi cảnh ô tô lao vào nhóm phụ nữ, một người tử vong Toàn cảnh Nguyễn Tấn Thành gây án với người thân. Video: Minh Hoàng - Lâm Nguyễn - Hoàng Nam

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý tổ chức truy bắt. Đến khoảng 14h, nhà chức trách phát hiện Thành đang trốn ở khu vực ấp Tho Mo (xã Mỹ Quý).

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai những người liên quan, làm rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Kiến Tường