Lời khai của kẻ giết chủ tiệm cầm đồ

Quảng TrịNguyễn Văn Dũng cần tiền trả nợ nên đến tiệm cầm đồ vay, sau khi nhận được tiền đã đoạt mạng chủ tiệm.

Sáng 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng, 34 tuổi, trú tại tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn, để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Dũng khai ngày 20 và 21/4 mang điện thoại và xe máy đến cầm cố tại nhà bà Trần Thị Thủy, 60 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, để vay tiền. Sau khi sử dụng hết số tiền này, Dũng tiếp tục lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột.

Khi bị gia đình phát hiện và yêu cầu hoàn trả số tiền đã lấy, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả lại.

Khoảng 13h ngày 23/4, Dũng mang theo con dao bầu đến nhà bà Thủy, vờ nói đến trả nợ và yêu cầu bà đưa thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ trả lại.

Hung khi gây án bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trong lúc ngồi tại phòng khách, khi bà Thủy đưa giấy tờ cầm cố cùng số tiền 9,2 triệu đồng, Dũng đã rút con dao giấu sẵn trong áo khoác, khống chế nạn nhân, đâm nhiều nhát vào vùng ngực. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau hai giờ bỏ trốn, Dũng bị bắt tại một quán Internet trên địa bàn phường Đồng Sơn cùng hung khí gây án.

Đắc Thành