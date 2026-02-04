Lời khai của chủ tiệm gội đầu 'cõng' 97 kg vàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam

Hà NộiVàng Thị Phượng khai thu nhập tại quán gội đầu bấp bênh, được khách quen thuê "cõng" hơn 97 kg vàng qua cửa khẩu, tiền công 250.000 đồng/kg.

Ngày 4/2, Vàng Thị Phượng, 26 tuổi, trú Lào Cai, bị xét xử trong vụ án buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc sang Việt Nam bằng thủ đoạn nhét vào giày, quấn quanh bụng đi qua cửa khẩu.

Chủ mưu vụ án là Trần Thị Hoàn, chủ tiệm vàng Hoàn Huế (ở Cốc Lếu, Lào Cai), bị cáo buộc lợi dụng chênh lệch giá vàng hai nước, đã móc nối với một phụ nữ Trung Quốc chưa rõ nhân thân, chỉ được gọi là "Bà Béo".

Bà này sẽ cấp "hàng" từ bên Trung Quốc, kiếm người vận chuyển sang Lào Cai giao cho Hoàn. Hoàn sau đó cắt nhỏ, khò bề mặt để xóa hết các dấu vết, chữ Trung Quốc trên miếng vàng rồi bán giá cao cho khách ở Hà Nội, theo cáo trạng.

Phượng là một trong những "người vận chuyển" được "Bà Béo" tuyển dụng để "cõng hàng" cho tiệm vàng Hoàn Huế.

Bị cáo Trần Thị Hoàn (thứ hai từ phải) chủ tiệm vàng Hoàn Huế, bị cáo buộc buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: Danh Lam

Mang vàng qua cửa khẩu 'như chốn không người'

Tại tòa, Phượng khai có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc, và thường xuyên qua lại biên giới hai nước. "Bà Béo" là khách quen, thường xuyên đến. Do thu nhập bấp bênh, Phượng được bà này bày cho cách làm ăn, rủ vận chuyển vàng với tiền công 250.000 đồng mỗi cân trót lọt. Vàng sẽ được mang đến tiệm cho Phượng.

Theo cáo trạng, "Bà Béo" thậm chí nắm rõ tình hình tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, biết ở đây lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày nên chỉ cần đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu là thành công. "Bà Béo" do đó hướng dẫn người vận chuyển giấu vàng trong giày, mỗi bên một thỏi một kg.

Làm theo, mỗi lần "cõng vàng", Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.

"Thế hằng ngày cư dân Trung Quốc cứ đi qua đi lại dễ thế à, không có soi chiếu gì sao?", chủ tọa hỏi. Bị cáo Phượng khẳng định "đúng, ngày nào cũng vậy", chỉ hàng hóa bị soi chiếu, còn người thì đi qua tự do.

Mỗi lần, Phượng sẽ mang được khoảng 2 kg, chia đôi mỗi bên giày. Các cán bộ kiểm soát không kiểm tra người và không bắt Phượng tháo giày.

Phiên tòa điều hành bởi thẩm phán chủ tọa Nguyễn Thanh Nhã. Ảnh: Danh Lam

Cũng theo lời khai của Phượng, sau khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện thoại liên hệ với nhân viên hoặc người thân của Hoàn thông báo thời gian giao vàng tại tiệm Hoàn Huế hoặc địa điểm gần nhà Hoàn.

Đồng thời, Phượng sẽ vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng từ trong giày ra, cất vào túi xách; đôi khi không lấy vàng ra mà đi thẳng về địa điểm giao hàng.

Khi tòa hỏi về đặc điểm thỏi vàng, Phượng khai có lần nguyên miếng, có lần cắt nhỏ. Trên miếng vàng có các chữ Trung Quốc, bị cáo không biết chữ gì.

Chủ tọa phân tích với những đặc điểm thỏi vàng như vậy, dù là người không kinh doanh vàng cũng phải biết đó là vàng xuất xứ Trung Quốc. Hơn nữa, nếu không phải việc phi pháp, "Bà Béo" sẽ tự mang đi giao cho tiệm vàng bên Việt Nam, cũng không cần thuê người vận chuyển, giấu trong giày lén lút như vậy. Phượng nói đã hiểu ra sai phạm.

Phượng bị xác định đã giúp sức buôn lậu 97,3 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng, được "Bà Béo" trả công 24 triệu đồng.

Ngoài "Bà Béo", chủ tiệm vàng Hoàn Huế còn buôn lậu vàng nguyên liệu với một đầu mối người Trung Quốc khác tên Châu, với cùng các thủ đoạn tương tự. Châu thậm chí còn hướng dẫn "người vận chuyển" cho vàng vào các túi vải, quấn quanh bụng. Do đó, số lượng vàng vận chuyển được mỗi lần sẽ nhiều gấp đôi là cho vào đế giày.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga, 49 tuổi, trú Lào Cai, khai bằng cách này, Nga sẽ mang được khoảng 4-5 kg vàng. "Bị cáo quấn chặt túi quanh bụng, ngực, sau đó khoác áo rộng ra ngoài, không thấy ai hỏi gì, cũng không bị soi chiếu", Nga khai.

Trong vụ án, Nga bị xác định trong 40 ngày của tháng 9 và 10/2024, đã vận chuyển 5 chuyến, tổng 14 kg vàng và được phía Châu trả 3,5 triệu đồng.

Vì sao khách nhập cảnh không bị soi chiếu người?

Với trách nhiệm của cán bộ Hải quan tỉnh Lào Cai, VKS xác định, Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cán bộ Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ thực hiện quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ Hải quan (theo Điều 1 Luật Hải quan năm 2014).

Người Trung Quốc xuất cảnh về nước, tháng 1/2023. Ảnh:Giang Huy

Thực tế, người xuất nhập cảnh qua khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai thì làm thủ tục hải quan đối với hành lý mang theo hoặc hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới theo quy định. Trường hợp người không có hành lý và hàng hóa thì không phải làm thủ tục hải quan.

Tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh, cơ quan hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người (chỉ được trang bị máy soi hành lý), cáo trạng nêu.

Đối với cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, VKS xác định, tại vị trí xuất cảnh, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới, hiện nay chưa được trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa nên cán bộ Biên phòng chỉ kiểm tra, giám sát người xuất cảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.

Đối với hàng hóa, hành lý của người xuất nhập cảnh tại lối cư dân biên giới, Bộ đội biên phòng phối hợp với hải quan cửa khẩu (đơn vị chủ trì) kiểm tra.

Quá trình điều tra, các bị can và người vận chuyển lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh, đã cất giấu vàng vào trong người hoặc trong giày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

VKS xác định những người này không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho các cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai để vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Như vậy, kết quả điều tra đến nay không có thông tin, tài liệu thể hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai, cáo trạng nêu.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.

Thanh Lam