Lời khai của chủ mưu 'phù phép' dung môi thành xăng A95 ở TP HCM

Nguyễn Văn Yên, 46 tuổi, biến bãi xe thành nơi rút ruột xe bồn, chỉ đạo pha trộn dung môi và phẩm màu để biến hóa chất thành xăng A95 bán ra thị trường.

Ngày 4/2, Yên cùng Nguyễn Hồng Hải (51 tuổi) và 6 người khác bị Công an TP HCM lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến đường dây làm giả xăng RON A95 quy mô lớn.

Yên được xác định là người giữ vai trò tổ chức, cầm đầu đường dây pha trộn và hoán đổi xăng tại bãi tập kết xe bồn ở phường Long Trường.

Nguyễn Văn Yên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Thủ đoạn pha chế xăng giả 50/50

Tại cơ quan điều tra, Yên khai sở hữu một bãi xe tại số 818 Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức cũ). Khoảng đầu năm 2025, trong cuộc nói chuyện với người tên Minh, Yên than thở gia đình đang nợ nần, được người này gợi ý "làm ăn". Kế hoạch được Minh đưa ra là sẽ đưa các xe bồn chở xăng về bãi xe này, rồi cùng thực hiện hành vi gian lận.

Theo thỏa thuận, khi xe bồn vào bãi, nhóm của Yên sẽ "rút ruột", hút xăng thật ra ngoài đem bán riêng hoặc tiêu thụ tại các cây xăng khác. Để bù lại lượng thiếu hụt, Yên mua dung môi đổ vào bồn. Số tiền chênh lệch từ việc bán xăng thật và mua dung môi giá rẻ là nguồn thu lợi bất chính của nhóm, cơ quan điều tra xác định.

Yên trực tiếp mua dung môi và tổ chức việc pha trộn tại bãi xe, sau đó Minh mang số xăng đã pha trộn đi đâu thì Yên không rõ. Trong lúc đang đi tiêu thụ hàng giả, Yên bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Cảnh sát bắt quả tang xe đổ xăng giả vào cửa hàng.

Mở rộng điều tra sang nhánh thứ hai do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, cơ quan chức năng làm rõ quy trình "biến" dung môi thành xăng.

Hải khai nhận tỷ lệ pha trộn xăng giả của nhóm này là "nửa xăng, nửa dung môi". Do dung môi nguyên bản có màu trắng, trong khi xăng A95 thật có màu vàng đặc trưng nên nhóm này đã mua phẩm màu về pha, cho ra màu sắc giống hệt xăng thật.

"Biết là vi phạm pháp luật nhưng do túng thiếu nên vẫn thực hiện", Hải khai.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức. Các nghi can mua xăng nền A95 nguyên chất ("xăng rin") kết hợp với dung môi công nghiệp và phẩm màu để làm tăng thể tích. Dù chất lượng giảm sút nhưng hình thức bên ngoài của hỗn hợp này vẫn giống xăng RON A95 thật và được bán với giá tương đương để trục lợi.

Phẩm màu dùng để pha cho dung môi giống màu xăng. Ảnh: Công an TP HCM

Hiểm họa cháy nổ từ xăng giả

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định, toàn bộ số xăng thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và không phải là xăng RON A95.

Theo cơ quan chuyên môn, việc sản xuất và tiêu thụ loại xăng giả này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt nguy hiểm. Về mặt kỹ thuật, xăng không đạt chuẩn làm động cơ xe nhanh hư hỏng, giảm công suất và tiêu hao nhiên liệu. Nghiêm trọng hơn, loại nhiên liệu này dễ dẫn đến cháy nổ phương tiện, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, việc pha trộn dung môi công nghiệp làm thay đổi bản chất hóa học của nhiên liệu, tạo ra khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người dân. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng mà còn làm "méo mó" thị trường xăng dầu.

Những nghi can trong đường dây làm xăng giả bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Hành vi của đường dây này bị phát giác khi Tổ công tác Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi trên đường Dạ Nam, phường Chánh Hưng(quận 8 cũ) vào sáng 17/1.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Văn Đức (55 tuổi, chủ trạm xăng) và Lê Thanh Tú (40 tuổi, tài xế xe bồn) đang trực tiếp bơm dung môi SPSOL-PEE và phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95. Cảnh sát đã lập biên bản, niêm phong nhiều tang vật và tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Công an TP HCM đang tiếp tục truy xét nguồn gốc dung môi, xăng nền và các cá nhân liên quan để xử lý.

