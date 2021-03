Lời kể của cô gái nước ngoài bị sàm sỡ

Hà NộiAnna nói chưa thể trở lại trạng thái bình thường sau 10 giây bị sàm sỡ, dù một tháng trôi qua. Cô sợ bất cứ ai đến quá gần, đặc biệt khi thấy nhóm thanh niên.

Năm 2015, Anna 25 tuổi người Ireland lần đầu đến Việt Nam du lịch với gia đình, và bị sự thú vị của nơi đây "thôi miên". Hai năm sau, Anna thực hiện được ước mơ, quay lại và trở thành giáo viên một trường song ngữ quốc tế ở Hà Nội.

Cuối năm 2020, Anna rời căn nhà ở quận Đống Đa đến sống cùng hai nữ đồng nghiệp quốc tịch Anh tại quận Tây Hồ. Giá thuê nhà cao so với mặt bằng chung nhưng bạn bè cô hầu hết sống ở khu này. "Ở đây yên tĩnh, cảnh hồ lại đẹp, nhiều chỗ đi dạo, picic cuối tuần", Anna kể về nơi ở mới.

Đêm 10/2, Anna cùng bạn gái đi bộ về nhà qua một công trường xây dựng trên phố Quảng Bá. Trời se lạnh, hai cô mặc áo thun và choàng áo khoác len, đi giày thể thao và váy dài đến mắt cá chân. Con đường chạy ven Hồ Tây hầu như Anna đi qua mọi ngày. Buổi chiều nhộn nhịp người vác cần đi câu cá, buổi tối các đôi nam nữ chạy xe máy lòng vòng đi dạo và ăn uống ở quán xá. Nhưng thời điểm này, đường không bóng người đi lại.

Phố Quảng Bá - khu vực xảy ra sự việc.

Anna kể khoảng 0h30 ngày 11/2 khi còn cách nhà khoảng 300 m bỗng nghe tiếng ồn ào từ phía sau. Năm xe đạp, mỗi chiếc chở 1-2 người tiến lại mỗi lúc một gần họ. Hai chiếc vượt lên trên, chiếc thứ ba chở hai nam thanh niên. Một người trong số này hét lên khi có hành vi sàm sỡ Anna, đẩy cô ra sau. Chiếc xe thứ tư tiến tới, người ngồi sau cầm thắt lưng vụt vào tay và ngực cô. Đám đông cười lớn, phóng đi.

Về nhà, Anna mất ngủ cả đêm. Người bạn của cô chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và được cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam quan tâm. Qua các trao đổi, cô nhận ra mình không phải là nạn nhân duy nhất. Ngày 22/2, Anna cùng 4 phụ nữ nước ngoài tới trình báo Công an quận Tây Hồ. 5 cô cho biết đã bị sàm sỡ ở khu vực này.

"Tất cả diễn ra chưa đầy 10 giây", Anna lặng người nhắc lại và cho hay mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô không thể nhận dạng nhiều hơn những điều vừa kể.

Công an triệu tập ba thiếu niên quấy rối tình dục người nước ngoài Ba thiếu niên bị Công an quận Tây Hồ triệu tập chiều 5/3. Video: Lộc Chung

Ngày 5/3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh thông tin.

Chiều cùng ngày, Công an quận Tây Hồ triệu tập 3 thiếu niên 15-16 tuổi tình nghi có hành vi sàm sỡ phụ nữ nước ngoài ở khu vực hồ Tây, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Cả ba thừa nhận, tháng 2 đã đi xe máy, bịt khẩu trang và "có lời nói xúc phạm, sàm sỡ nhiều phụ nữ nước ngoài" trên đường ven Hồ Tây, thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Ngày 6/3, Anna cho rằng, kể cả thủ phạm là thiếu niên, nhà chức trách cũng cần có biện pháp xử phạt để họ hiểu rằng "hành động này tuy bồng bột, nhưng gây tổn thương rất nặng nề với người khác".

Sau sự việc, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay, thời gian tới công an quận sẽ theo dõi, mật phục tại nhiều tuyến đường từng xảy ra hành vi sàm sỡ; lắp thêm các camera giám sát ở quanh hồ Tây.

Thanh Vân - Tất Định

* Tên nạn nhân đã thay đổi