Lợi ích khi học sinh tham gia trại hè quốc tế

Trại hè quốc tế giúp học sinh phát triển ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và tính tự lập thông qua môi trường học tập, sinh hoạt đa văn hóa.

Theo EBSCO Research Starters, trẻ em tham gia phương pháp học tập hòa nhập có xu hướng vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa trong bối cảnh học ngôn ngữ truyền thống, đặc biệt ở các khía cạnh phát triển nhận thức như tăng cường trí nhớ hay kỹ năng giải quyết vấn đề. Tại trại hè quốc tế, học sinh sinh hoạt và giao tiếp bằng tiếng Anh xuyên suốt mọi hoạt động trong ngày, từ lớp học đến sinh hoạt tập thể. Qua đó, các em có thể cải thiện ngữ điệu, ngữ pháp theo cách tự nhiên qua tương tác thực tế với bạn bè và giáo viên bản ngữ.

Môi trường tập thể đa quốc tịch liên tục đặt học sinh vào các tình huống đòi hỏi giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo và giải quyết vấn đề. Nghiên cứu của AACSB vào đầu năm 2025 cũng ghi nhận 80% học sinh du học ngắn hạn tại Stephens College cho biết, chương trình giúp phát triển các kỹ năng thích nghi, lãnh đạo và giao tiếp liên văn hóa. Nhiều em nhận thấy trải nghiệm này góp phần củng cố hồ sơ cá nhân và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Với kinh nghiệm tổ chức nhiều mùa trại hè, đại diện American Study Kid chia sẻ, phần lớn học sinh sau khi tham gia các chương trình quốc tế trở nên dạn dĩ và linh hoạt hơn trong giao tiếp, đặc biệt qua các hoạt động thuyết trình nhóm và tranh biện trực tiếp với bạn bè quốc tế.

Theo vị đại diện, tính tự lập là giá trị có tác động dài hạn nhưng thường ít được nhắc đến. Việc lần đầu xa nhà, tự quản lý thời gian và giải quyết vấn đề khi không có bố mẹ bên cạnh là những trải nghiệm được thiết kế có chủ đích trong các chương trình trại hè quốc tế. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hong Kong Baptist cũng cho thấy các chương trình học tập trải nghiệm ngoài trời giúp cải thiện rõ rệt tính tự lập, khả năng lãnh đạo, mức độ tự hiệu quả và kỹ năng kết nối ở học sinh 6-18 tuổi.

Để giúp học sinh Việt tiếp cận nhiều chương trình trại hè quốc tế hơn, American Study Kid tổ chức chương trình với hai điểm đến, gồm Mỹ và Australia, dành cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Trong thời gian 2-3 tuần, học sinh học tập và sinh hoạt trong môi trường bản địa nhằm phát triển tư duy độc lập và tiềm năng lãnh đạo.

Trong đó, chương trình trại hè Mỹ tập trung tại các trung tâm giáo dục hàng đầu khu vực Bờ Đông như New York, Washington D.C. và Boston, nơi quy tụ nhiều đại học danh giá thuộc nhóm Ivy League như Harvard, MIT, Yale, Princeton, Columbia và Pennsylvania.

Học sinh có cơ hội trải nghiệm học thuật tại các cơ sở giáo dục hàng đầu thông qua lớp học chuyên sâu về tư duy sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo, tổ chức trực tiếp tại Đại học Harvard, MIT. Các phương pháp giáo dục tiên tiến giúp mở rộng tư duy và nâng cao năng lực học thuật.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng tiếp cận khoa học và công nghệ ứng dụng với các hoạt động thực hành như lắp ráp robot, thực hiện thí nghiệm khoa học và nghiên cứu thực địa tại trạm không gian NASA. Những trải nghiệm này góp phần củng cố kiến thức thực tiễn và định hướng đam mê trong lĩnh vực công nghệ.

Học sinh cũng được rèn luyện bản lĩnh qua hoạt động dã ngoại và cắm trại tại khu vực Boston cùng người bản địa. Việc sinh hoạt và tham gia thể thao trong môi trường thực tế giúp phát triển kỹ năng sống và tinh thần tự chủ. Song song, chương trình tạo điều kiện giao lưu và hội nhập quốc tế thông qua các hoạt động học tập và ngoại khóa, giúp các em xây dựng mạng lưới bạn bè quốc tế, mở rộng thế giới quan và nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa.

Ngoài ra, học sinh có cơ hội nghiên cứu văn hóa và di sản thông qua hành trình khám phá lịch sử và kiến trúc Mỹ tại các địa danh biểu tượng ở Boston, New York và Washington D.C. như Tượng Nữ thần Tự do, Times Square, Wall Street, đồng thời tham quan hệ thống trường đại học danh tiếng.

Chương trình trại hè Australia kéo dài từ 14 đến 21 ngày, đi qua các thành phố Melbourne, Sydney và Adelaide, kết hợp giữa trải nghiệm học thuật quốc tế, giá trị di sản và nghiên cứu thực địa. Tại đây, American Study định hướng lộ trình du học qua trải nghiệm môi trường học thuật tại Đại học Melbourne và Đại học Sydney. Việc kết nối với sinh viên bản địa giúp các em định hình mục tiêu học tập, cải thiện kỹ năng thuyết trình và tư duy lãnh đạo.

Chương trình cũng mang đến cơ hội nghiên cứu sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, với trải nghiệm thực tế về công nghệ ánh sáng 3D tại Nhà hát Opera House, khóa học dựng phim chuyên sâu tại ACMI (Trung tâm Hình ảnh Động Australia). Học sinh có cơ hội khám phá di sản và giá trị văn hóa bền vững qua hành trình trên những toa tàu cổ tại Melbourne, tìm hiểu lịch sử thời kỳ khai thác vàng tại Sovereign Hill, tham quan Bảo tàng Melbourne, các địa danh biểu tượng như Federation Square, Sydney Harbour Bridge.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng nghiên cứu hệ sinh thái và thiên nhiên với các điểm đến như Great Ocean Road, rặng đá Apostles, hang động Naracoorte, rừng Otway và các mô hình nông nghiệp tại Hahndorf Village, góp phần mở rộng hiểu biết về phát triển bền vững.

Thông qua việc tự quản lý tài chính cá nhân và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế, học sinh rèn luyện năng lực tự chủ, sự trưởng thành và kỹ năng giải quyết vấn đề của một công dân toàn cầu. Ngoài ra, các hoạt động thực địa tại Melbourne Cricket Ground, sông Yarra, Thủy cung Sydney và khu vực trung tâm các thành phố giúp các em trải nghiệm đời sống bản địa đa dạng, từ đó, nâng cao khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa.

Nhật Lệ