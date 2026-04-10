Lợi ích ít biết khi nhắm mắt vài phút

Nhắm mắt vài phút giúp giảm kích thích thị giác, cho mắt nghỉ ngơi, đồng thời hỗ trợ não tập trung và tăng cảm giác thư giãn.

Chúng ta thường nhắm mắt khi cầu nguyện, thư giãn, suy nghĩ, nghe nhạc hoặc cố gắng ghi nhớ thông tin. Tưởng như chỉ là một phản xạ tự nhiên, hành động này thực chất phản ánh nhiều hoạt động của não bộ. Khi đó, não có thể giảm bớt các kích thích từ thị giác để tập trung xử lý thông tin hiệu quả hơn.

Giảm quá tải thông tin thị giác

Mắt là một trong những kênh tiếp nhận thông tin lớn nhất của cơ thể. Mỗi giây, não phải xử lý hàng loạt tín hiệu từ môi trường như ánh sáng, chuyển động, màu sắc. Khi bạn nhắm mắt, dòng thông tin này gần như bị "ngắt". Nhờ đó, não không còn phải phân tán nguồn lực để xử lý hình ảnh bên ngoài, mà có thể tập trung vào suy nghĩ, cảm xúc hoặc ghi nhớ. Đây cũng là lý do nhiều người nhắm mắt khi cần tập trung cao độ.

Giúp não chuyển sang trạng thái tập trung bên trong

Khi giảm kích thích thị giác, não có xu hướng chuyển sang trạng thái xử lý nội tại - tức là tập trung vào suy nghĩ, ký ức và cảm xúc. Việc nhắm mắt tạo điều kiện cho não lắng lại, từ đó giúp bạn dễ hình dung, tưởng tượng hoặc suy ngẫm sâu hơn. Điều này giải thích vì sao nhiều người nhắm mắt khi thiền, thư giãn hoặc cố gắng ghi nhớ thông tin.

Nhắm mắt khi cần tập trung không phải là hành vi ngẫu nhiên, mà là phản xạ tự nhiên giúp tối ưu hoạt động của não và mắt. Tương tự khi nghe nhạc hoặc suy nghĩ, hành động này giúp loại bỏ các yếu tố gây nhiễu, từ đó nâng cao hiệu quả xử lý thông tin.

Tác động đến cơ mắt và giảm mỏi mắt

Không chỉ ảnh hưởng đến não, nhắm mắt còn mang lại lợi ích trực tiếp cho mắt. Khi mắt mở, các cơ điều tiết phải liên tục hoạt động để giữ hình ảnh rõ nét, đặc biệt khi nhìn gần hoặc sử dụng thiết bị điện tử.

Nhắm mắt trong thời gian ngắn giúp các cơ này được nghỉ ngơi, giảm căng cơ và mỏi mắt. Đồng thời, bề mặt mắt cũng được giữ ẩm tốt hơn do giảm bay hơi nước mắt - yếu tố quan trọng trong việc giảm khô mắt.

Hỗ trợ kiểm soát cảm xúc và căng thẳng

Nhắm mắt giúp giảm kích thích từ môi trường, làm dịu hệ thần kinh và giảm căng thẳng. Đây là lý do nhiều người có xu hướng nhắm mắt khi cảm thấy áp lực hoặc cần bình tĩnh lại. Hành động này giúp não tập trung vào cảm nhận bên trong thay vì bị phân tán bởi môi trường xung quanh.

Nhắm mắt có thể hữu ích trong nhiều tình huống hằng ngày như khi cần tập trung, ghi nhớ thông tin, giảm căng thẳng hoặc nghỉ mắt sau thời gian dài nhìn màn hình. Chỉ vài phút cũng giúp mắt và não tái tạo năng lượng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)