Lợi ích ít biết của hạt đu đủ

Hạt đu đủ giàu chất chống oxy hóa, axit béo không bão hòa và chất xơ, giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch.

Đu đủ là loại trái cây quen thuộc nhưng đa số mọi người chỉ ăn phần thịt, còn phần hạt thường bị bỏ đi. Trên thực tế, hạt đu đủ có thể ăn được và chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nên sử dụng cần đúng cách để tránh những tác dụng không mong muốn.

Thành phần dinh dưỡng

Hạt đu đủ không chỉ là phần giúp cây sinh sản, mà còn là nơi tập trung các vi chất thiết yếu. Chúng chứa các thành phần quan trọng gồm:

Chất chống oxy hóa mạnh: Hạt đu đủ đặc biệt giàu polyphenol và flavonoid. Đây là hai hợp chất đóng vai trò như "lá chắn" bảo vệ cơ thể, hỗ trợ trung hòa các gốc tự do, giảm stress oxy hóa - nguyên nhân gốc rễ của nhiều bệnh mạn tính.

Axit béo có lợi: Chúng chứa một lượng lớn axit béo không bão hòa đơn, tiêu biểu là axit oleic. Đây là loại chất béo lành mạnh có thể giúp cải thiện lipid máu, giảm đáng kể mức triglyceride và cholesterol xấu (LDL).

Chất xơ: Giống như nhiều loại hạt khác, hạt đu đủ cung cấp lượng chất xơ dồi dào, hỗ trợ hệ tiêu hóa và sức khỏe tim mạch.

Lợi ích

Hỗ trợ chống nhiễm trùng và ký sinh trùng

Hạt đu đủ từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian để hỗ trợ loại bỏ ký sinh trùng đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ hạt có khả năng ức chế nấm và vi khuẩn. Sử dụng hỗn hợp hạt đu đủ khô và mật ong có khả năng giảm ký sinh trùng đường ruột.

Bảo vệ chức năng thận

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, hạt đu đủ có thể bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương. Chiết xuất từ hạt giúp giảm tác động tiêu cực của một số loại thuốc lên thận, từ đó hỗ trợ duy trì chức năng lọc chất thải của cơ quan này.

Phòng ung thư

Hạt đu đủ chứa hợp chất isothiocyanate, có khả năng giảm viêm và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các polyphenol và flavonoid trong hạt đu đủ đóng vai trò bảo vệ cơ thể, hỗ trợ trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa có liên quan đến ung thư.

Cải thiện tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao hỗ trợ nhu động ruột, giảm táo bón và cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa. Bổ sung chất xơ đầy đủ còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như trĩ, viêm ruột và loét dạ dày.

Một số lưu ý

Dù có nhiều lợi ích, hạt đu đủ không nên sử dụng quá mức. Chỉ cần dùng một lượng nhỏ hạt đu đủ là đủ, có thể bắt đầu với khoảng nửa đến một thìa cà phê hạt xay mỗi ngày. Tiêu thụ lượng lớn hạt đu đủ có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới như giảm số lượng và chất lượng tinh trùng. Tuy nhiên, tác động này có thể hồi phục sau khi ngừng sử dụng.

Ngoài ra, hạt đu đủ chứa benzyl isothiocyanate - hợp chất có lợi ở liều nhỏ nhưng có thể gây hại nếu dùng quá nhiều. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng là sử dụng ở mức vừa phải.

Hạt đu đủ có vị hơi cay và đắng, gần giống sự kết hợp giữa tiêu và mù tạt. Bạn có thể bắt đầu với lượng nhỏ để làm quen. Một cách đơn giản là phơi khô hạt rồi xay nhỏ như tiêu để rắc lên salad hoặc món ăn. Ngoài ra, bạn có thể cho vài hạt vào sinh tố để giảm vị đắng nhờ vị ngọt của trái cây hoặc trộn vào nước sốt để tạo hương vị mới lạ.

Bảo Bảo (Theo Health, Healthline)