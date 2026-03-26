Lời giải về bí ẩn sau 177 lần đi viện của bé gái 4 tuổi

Chuyên trang y tế DXY.cn ngày 25/3 đưa tin về trường hợp bé gái nhập Bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Y khoa Đồng Tế, Vũ Hán, Hồ Bắc, trong tình trạng đau nhức đa cơ quan. Trong thời gian nằm viện, bệnh nhi liên tục mô tả chi tiết các cơn đau như trào ngược thực quản, đau sau xương ức, đau răng, đau bụng, khó gập ngón tay và tiểu rắt. Tuy nhiên, bác sĩ nghi ngờ một đứa trẻ 4 tuổi bình thường không thể có khả năng mô tả cụ thể tình trạng bệnh phức tạp một cách chính xác như vậy nếu không được "mớm lời".

Các nhân viên y tế cũng phát hiện điều bất thường ở người mẹ khi liên tục sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin y tế, chất vấn bác sĩ bằng các thuật ngữ chuyên môn và trưng ra hàng loạt ảnh chụp để "chứng minh con mình có bệnh". Cô còn thể hiện sự quan tâm thái quá đến việc thanh toán bảo hiểm, yêu cầu xóa bỏ các chẩn đoán không được hoàn trả phí.

Sự thật chỉ được phơi bày khi ông ngoại của bé gái tiết lộ từ khi còn trẻ, người mẹ "nghiện" đi khám bệnh. Sau khi sinh con gái, cô luôn ám ảnh việc con có bệnh và không ngừng đưa đi điều trị. Hồ sơ bệnh án cho thấy bệnh nhi bắt đầu đi viện liên tục từ năm 2 tuổi và hầu hết các chẩn đoán đều bình thường. Tổng cộng bé đi khám ngoại trú 177 lần, trong đó có giai đoạn đi khám 24 lần chỉ trong vòng 6 tháng, và nhập viện 4 lần tại Bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Y khoa Đồng Tế. Thậm chí, có ngày em phải gặp hai bác sĩ khác nhau và thực hiện vô số xét nghiệm trùng lặp.

Sau 7 ngày theo dõi và hội chẩn liên khoa, do tất cả kết quả xét nghiệm đều bình thường, các bác sĩ kết luận đứa trẻ hoàn toàn không có bệnh và người thực sự mắc bệnh là bà mẹ. Hành vi của người mẹ khớp với các đặc điểm của Hội chứng Munchausen bằng đại diện (Munchausen syndrome by proxy - MSBP), thuật ngữ chỉ một tình trạng mà trong đó người chăm sóc chuyển hóa những lo âu hoặc tưởng tượng của mình về bệnh tật lên người khác. Họ phóng đại hoặc thêu dệt các triệu chứng nhằm bắt người mà họ chăm sóc phải trải qua những đợt điều trị y tế không cần thiết, để thỏa mãn nhu cầu tâm lý. Những bệnh nhân này thường mô tả bệnh tình rất chi tiết và thuyết phục, khiến bác sĩ dễ bị chẩn đoán sai lệch.

Đây được coi là một trong những hình thức ngược đãi trẻ em nghiêm trọng nhất với tỷ lệ tử vong được ghi nhận lên tới gần 10%. Không chỉ gây ra các biến chứng sức khỏe kéo dài, nạn nhân của hội chứng trên còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ khác như chậm phát triển, chịu đựng các thương tích không đáng có hoặc bị cho dùng thuốc sai chỉ định.

Các tài liệu liên quan chỉ ra rằng đây là một hội chứng cực kỳ hiếm gặp, với số lượng ca bệnh được ghi nhận trên toàn thế giới kể từ năm 1951 rất hạn chế. Nếu không được phát hiện kịp thời, nạn nhân (thường là trẻ em) sẽ phải chịu đựng vô số cuộc kiểm tra và điều trị thừa, gây tổn hại đến cả thể chất lẫn tinh thần.

Hiện y học vẫn thiếu các bằng chứng thực nghiệm để hướng dẫn điều trị dứt điểm hội chứng này và việc phát hiện sớm là cực kỳ khó khăn. Trong ca bệnh đầu tiên tại Trung Quốc, các bác sĩ khuyến cáo cả mẹ và con cùng tham gia trị liệu tâm lý chuyên sâu. Chuyên gia Mark Feldman, người đã dành 25 năm nghiên cứu về MSBP, nhận định: "Giải quyết căn bệnh này không chỉ cần nỗ lực của các bác sĩ mà cần sự chung tay giám sát của toàn xã hội".

Các bác sĩ khuyến cáo với những trường hợp triệu chứng tái diễn không rõ nguyên nhân, bên cạnh việc thăm khám lâm sàng, phải đánh giá thêm các yếu tố tâm lý và gia đình. Khi phát hiện nghi vấn, cần có sự can thiệp của chuyên gia tư vấn tâm lý để giúp cả người chăm sóc và đứa trẻ sớm trở lại cuộc sống bình thường.