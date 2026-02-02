Loạt xe Toyota giảm giá chục triệu đồng trước Tết Nguyên đán

Các dòng bán chạy nhất của Toyota như Vios, Yaris Cross, Veloz giảm giá bằng khuyến mãi 50-100% lệ phí trước bạ, tương đương hàng chục triệu đồng.

Để kích cầu cho giai đoạn cận Tết, Toyota tiếp tục duy trì mức khuyến mãi lệ phí trước bạ cho các dòng xe chủ lực của hãng. Tại đại lý, khách có thể thương lượng để trừ vào giá xe.

Một mẫu Yaris Cross bản chạy xăng lăn bánh tại Gia Lai. Ảnh: Thành Nhạn

Yaris Cross, mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong 2025, ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 33-37 triệu đồng. Lệ phí trước bạ áp dụng theo mức 10%, không phân biệt địa phương lăn bánh ra biển số.

Giống Yaris Cross, các đối thủ chạy xăng trong phân khúc CUV cỡ B như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta cũng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Khuyến mãi này không phải đến nay mới được các mẫu xe này thực hiện, mà có gần như xuyên suốt năm 2025.

Tương tự Yaris Cross, dòng sedan cỡ B, Vios cũng giảm giá bằng mức 50% lệ phí trước bạ. Tại đại lý, giá Toyota Vios giảm khoảng 23-27 triệu đồng.

Doanh số của Veloz năm 2025 gần như đứng yên so với 2024, còn Avanza giảm gần 50%. Do đó hãng Nhật đẩy mạnh khuyến mãi bằng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ để tăng tính thanh khoản. Tại đại lý, Toyota Avanza giảm 56-60 triệu đồng. Trong khi Veloz giảm 64-66 triệu đồng.

Đầu 2026, ngoài giảm giá ba 4 dòng xe kể trên, Toyota Việt Nam còn hạ giá bán lẻ hàng loạt mẫu hybrid khi ưu đãi của nhà nước về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với loại xe này được áp dụng. Các phiên bản hybrid của Yaris Cross, Corolla Cross, Camry, Alphard giảm 37-200 triệu đồng từ 20/1.

Tháng 1/2026, Toyota ghi nhận 5.059 xe bán ra, tăng 45% so với cùng kỳ 2025. Còn 2025, hãng Nhật đạt doanh số gần 72.000 xe, xếp thứ hai thị trường sau VinFast. Nếu tính riêng mảng xe động cơ đốt trong, Toyota là hãng dẫn đầu.

Phạm Trung