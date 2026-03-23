Loạt xe cứu thương của người Do Thái bị phóng hỏa giữa London

AnhÍt nhất 4 xe cứu thương của một tổ chức tình nguyện bị đốt cháy ở London, dường như liên quan đến hành vi bài Do Thái.

Hình ảnh từ camera an ninh tại khu Golders Green của London, Anh, cho thấy vào rạng sáng 23/3, ba người đàn ông bịt mặt tiếp cận và châm lửa đốt những chiếc xe cứu thương thuộc Hatzola Northwest, tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận của người Do Thái.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong bầu trời đêm và khiến cư dân địa phương bị đánh thức bởi những tiếng nổ lớn. Cư dân Charlie Richards kể lại rằng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vào khoảng 2h.

"Các sĩ quan vẫn có mặt tại hiện trường và vụ đốt phá này được điều tra theo hướng là tội ác thù hận chống Do Thái", Cảnh sát Thủ đô London ra tuyên bố, thêm rằng một số cư dân đã được sơ tán để đề phòng.

Xe cứu thương tình nguyện của người Do Thái bị phóng hỏa Các nghi phạm đốt xe cứu thương của tổ chức tình nguyện Do Thái tại London, Anh, rạng sáng 23/3. Video: CNN

Cảnh sát xác nhận đang truy tìm ba nghi phạm. Lãnh đạo cảnh sát địa phương Sarah Jackson thừa nhận "sẽ có rất nhiều lo ngại trong cộng đồng".

"Chúng tôi sẽ liên hệ với các lãnh đạo tôn giáo và tăng cường tuần tra trong khu vực trong lúc điều tra để trấn an người dân và thể hiện sự hiện diện rõ ràng của lực lượng cảnh sát", Jackson nói.

Shloimie Richman, lãnh đạo tổ chức Hatzola Northwest, xác nhận 4 xe cứu thương của tổ chức đã bị phóng hỏa, cho hay chúng là mục tiêu tấn công của những kẻ bài Do Thái.

"Rõ ràng chúng tôi lo ngại đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào cộng đồng Do Thái", Richman nói.

Hatzola chuyên cung cấp dịch vụ cấp cứu y tế và vận chuyển cho cộng đồng phía Bắc London. Theo trang web của tổ chức, Hatzola đáp ứng hàng nghìn trường hợp cấp cứu mỗi năm, từ những chấn thương nhẹ đến những tình trạng đe dọa tính mạng.

Các vụ tấn công mang động cơ bài Do Thái bắt đầu xuất hiện và gia tăng sau khi chiến sự giữa Mỹ, Israel với Iran bùng phát. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/3 cũng kêu gọi công dân nước này trên khắp thế giới tăng cường cảnh giác vì nguy cơ bị "những nhóm ủng hộ Iran nhắm mục tiêu".

Ngọc Ánh (Theo CNN, Times of Israel)