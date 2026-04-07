Loạt ưu đãi khi mở tài khoản hộ kinh doanh của VPBank

VPBank cung cấp gói vay tín chấp hạn mức tới 2 tỷ đồng, lãi suất từ 10% một năm, đồng thời tặng tài khoản số đẹp, bộ QR, ưu đãi loa Soundbox… cho khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh.

Theo quy định mới, chậm nhất đến ngày 20/4, các cá nhân và hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải thông báo tài khoản ngân hàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế. Đồng thời, Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ 1/3 yêu cầu tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh phải đúng tên trên đăng ký kinh doanh.

Trong khi đó, nhiều hộ kinh doanh hiện vẫn vận hành theo mô hình truyền thống, chưa tách bạch rõ giữa tài chính cá nhân và kinh doanh. Khi quy mô mở rộng, việc thiếu kiểm soát dòng tiền và lợi nhuận có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cũng như khả năng tiếp cận vốn.

Trước bối cảnh này, VPBank phát triển giải pháp tài khoản hộ kinh doanh theo hướng tích hợp, vừa đáp ứng yêu cầu tuân thủ, vừa hỗ trợ quản lý tài chính.

Để hỗ trợ nhu cầu vốn, VPBank triển khai các gói tín dụng dành cho khách hàng sử dụng tài khoản hộ kinh doanh và liên kết eTax. Theo đó, sản phẩm vay tín chấp có hạn mức tối đa 2 tỷ đồng, lãi suất từ 10% mỗi năm, với hạn mức phê duyệt trước tới 500 triệu đồng, phù hợp nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn.

Với nhu cầu vốn lớn hơn, các khoản vay có tài sản bảo đảm có thể đạt hạn mức tới 20 tỷ đồng, lãi suất từ 4,99% mỗi năm. Ngoài ra, ngân hàng còn triển khai gói giải pháp tài khoản hộ kinh doanh theo hướng "mở là dùng được ngay", với nhiều quyền lợi thiết thực dành cả cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh được lựa chọn số tài khoản theo nhu cầu, tặng bộ QR thanh toán, hỗ trợ thiết bị thông báo giao dịch (Loa Soundbox) và hoàn đến 400.000 đồng khi đáp ứng điều kiện duy trì số dư.

Hộ kinh doanh cũng có cơ hội nhận loạt voucher ưu đãi từ đối tác của VPBank trong nhiều lĩnh vực như kế toán Misa, Be, LynkiD, Beta Cinema. Với cá nhân kinh doanh, khi mở tài khoản liên kết eTax sẽ được miễn phí chuyển tiền online, rút tiền tại các ATM toàn quốc, hỗ trợ chọn tài khoản số đẹp theo số điện thoại, ngày sinh, ngày kỷ niệm...

VPBank hỗ trợ hộ kinh doanh liên kết tài khoản kê khai thuế trên eTax. Ảnh: VPBank

Bên cạnh ưu đãi, tài khoản hộ kinh doanh được tích hợp các công cụ hỗ trợ vận hành như theo dõi thu chi, quản lý dòng tiền và kết nối với phần mềm kế toán Misa, hệ thống thuế điện tử eTax thông qua nền tảng Shop Thịnh Vượng. Nhờ đó, người kinh doanh có thể thực hiện kê khai, nộp thuế và kiểm soát hoạt động tài chính thuận tiện hơn.

Ngoài ra, sản phẩm còn mang lại giá trị gia tăng về tài chính với tính năng sinh lời trên số dư, lãi suất tối đa 4,5% một năm, đi kèm các chương trình hoàn tiền khi đáp ứng điều kiện sử dụng. Quy trình mở tài khoản được số hóa, cho phép đăng ký trực tuyến trong thời gian ngắn, giúp hộ kinh doanh nhanh chóng tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Ngoài sự hỗ trợ về công cụ và vốn, từ tháng 3 đến tháng 6/2026, VPBank sẽ triển khai các chương trình tư vấn, hỗ trợ đăng ký tài khoản hộ kinh doanh tại một số chợ và điểm bán hàng ở Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế để phổ biến quy định và hướng dẫn người kinh doanh chuẩn hóa hoạt động tài chính.

Theo đại diện ngân hàng, việc kết hợp tài khoản kinh doanh với các công cụ quản lý và tín dụng giúp hộ kinh doanh không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý, mà còn chủ động nguồn vốn và kế hoạch phát triển.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng và môi trường kinh doanh thay đổi nhanh, việc xây dựng nền tảng tài chính rõ ràng được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh nâng cao khả năng vận hành và phát triển bền vững.

(Nguồn: VPBank)