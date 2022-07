Loạt sản phẩm chăm sóc da của EUPC cho người dùng Việt

EUPC có gần 300 mặt hàng chăm sóc da, tóc, móng và là đối tác cung ứng sản phẩm cho các bệnh viện chuyên khoa da liễu trên cả nước.

Nổi bật nhất trong các dòng sản phẩm của EUPC tại Việt Nam là Ziaja Med, đến từ Ziaja một trong những thương hiệu hàng đầu đến từ Ba Lan. Đây là sản phẩm dùng hỗ trợ điều trị và chăm sóc da khô hay bị viêm cơ địa. Suốt nhiều năm, mặt hàng này luôn giữ thị phần cao trên thị trường và được nhiều người tin dùng. Kem chống nắng Farmona Sun cũng là sản phẩm nổi trội trong danh mục do EUPC cung cấp. Đây là sản phẩm kem chống nắng SPF50 không chứa dầu được ưa chuộng với ưu điểm chất kem mỏng, nhẹ, thoáng, có nâng tông và kiềm dầu.

Sản phẩm Perfecta Fenomen CTH do EUPC phân phối. Ảnh: EUPC

Các dòng sản phẩm dành cho da bị mụn trứng cá như Dermacos Anti-Acne, ngừa gàu và ngừa rụng tóc Radical Med cũng được người tiêu dùng ủng hộ nhờ hiệu quả được kiểm chứng qua nhiều năm. Dòng sản phẩm trắng sáng da, ngừa nám, tàn nhang Perfecta Fenomen CTH của EUPC còn nhận được giải thưởng ở Châu Âu với thành phần hoạt chất tổ hợp C Nano dạng phức hay CTH là công thức được bảo hộ sáng chế.

Bên cạnh các dòng hỗ trợ điều trị bệnh da liễu, thẩm mỹ da thì các dòng dược mỹ phẩm dùng chăm sóc hàng ngày dành cho da, tóc, móng được cung ứng bởi EUPC cũng được người dùng đánh giá cao vì giá thành hợp lý.

Kem dưỡng ẩm collagen hiệu Celia. Ảnh: EUPC

Chẳng hạn như kem dưỡng ẩm collagen hiệu Celia có khả năng thấm hút nhanh hoàn toàn, không bết dính được bán với mức giá 199.000 đồng cho hũ 50 ml. Đây là dòng kem dưỡng hằng ngày phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau như dùng làm kem lót (dùng trước khi thoa kem chống nắng), làm kem nền bảo vệ da trước khi trang điểm, làm kem khóa tinh chất giúp gia tăng hiệu quả đặc trị của tinh chất, dùng kem dưỡng ẩm, chống nhăn, ngừa lão hóa da...

EUPC còn mang đến thị trường Việt Nam dòng Manuka, dược mỹ phẩm Organic dùng cho da dầu, hỗn hợp hay bị mụn trứng cá, có tới 7 sản phẩm. Đây là dòng sản phẩm có thành phần hoạt chất tiêu biểu của là chiết xuất lá Manuka với khả năng kháng khuẩn cao gấp nhiều lần so với lá trà xanh. Nhờ vậy dòng Manuka giúp ngừa khuẩn, giảm viêm tốt hơn khi bị mụn trứng cá, thuyên giảm tình trạng nhiễm khuẩn, giảm tăng tiết bã nhờn, cải thiện đáng kể tình trạng da.

Dòng sản phẩm chiêt xuất từ lá manuka của EUPC. Ảnh: EUPC

EUPC hiện là đối tác chiến lược cung ứng dược mỹ phẩm cho các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa, trung tâm khám chữa bệnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật, phòng khám, thẩm mỹ viện, phòng chăm sóc da, thẩm mỹ da, spa...tại hơn 40 tỉnh thành trên cả nước. Các sản phẩm dược mỹ phẩm cung ứng bởi EUPC được tư vấn sử dụng rộng rãi bởi các bác sỹ, chuyên gia da liễu và đều được đánh giá là sản phẩm lành tính, hiệu quả.

