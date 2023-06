Loạt phim hoạt hình dành cho trẻ trên K+Kids hè này

Kênh K+Kids giới thiệu loạt phim ăn khách "Nhóc Trùm", "Madagascar: Sở thú nhí", "Bác sĩ Dolittle"... nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và mùa hè.

Đại diện nền tảng K+Kids cho biết bên cạnh những chuyến du lịch, buổi ngoại khóa, bố mẹ có thể cùng con theo dõi lại loạt phim hoạt hình ăn khách, từ đó hiểu thêm thế giới nội tâm con, dạy trẻ điều hay lẽ phải.

Oggy và những chú gián tinh nghịch (Oggy and the cockroaches)

Tác phẩm ra mắt năm 1998, từng công chiếu ở hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, gắn với tuổi thơ của lứa Gen Y (1981-1996), Gen Z (1997-2012). Đến nay, nội dung vẫn hợp thời, dễ hiểu, lôi cuốn cả trẻ chưa biết đọc hay viết.

Dự án được gia công ở một xưởng phim tại Việt Nam, thực hiện bởi họa sĩ và thiết kế người Việt. Với nét vẽ đơn giản cùng màu sắc cơ bản, thế giới động vật trở nên sống động, tếu táo. Mèo ngầu Oggy bộ ba chú gián luôn sẵn sàng phá hỏng mọi cuộc vui.

"Phim giúp trẻ em lẫn người lớn giải tỏa căng thẳng dịp hè này", đại diện K+Kids nói. Phần 5-7 Oggy và những chú gián tinh nghịch sẽ lên sóng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Tạo hình ngộ nghĩnh của các nhân vật. Ảnh: Marc du Pontavice

Nhóc Trùm (The boss baby)

Ra mắt năm 2017, thương hiệu Boss baby tạo cơn sốt toàn cầu khi kể về những em bé có trí tuệ siêu việt. Nhà sản xuất lồng ghép yếu tố hài hước và khuyên bố mẹ để ý cảm xúc con cái.

Nội dung xoay quanh Tim Templeton - cậu bé đang sống hạnh phúc bên cha mẹ. Một ngày nọ, gia đình bỗng nhiên có thêm em trai, thu hút hết tình yêu của hai phụ huynh. Người anh phát hiện em mình có đầu óc của một người trưởng thành, là thành viên của một tổ chức bí mật được phái đến.

Phim từng dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần đầu ra mắt, tổng doanh thu lên đến 528 triệu USD, vượt mặt các bom tấn Beauty and the beast (Người đẹp và quái thú), Ghost in the shell (Hồn ma vô tội). Nhóc Trùm cũng nhận nhiều đề cử, giải thưởng lớn, trong đó có hạng mục Phim hoạt hình hay nhất ở Oscar. Tác phẩm chiếu ngày 3/6.

Nhiều khán giả nhí đánh giá "The Boss Baby" hài hước, đáng xem. Ảnh: Fox

Madagascar: Sở thú nhí (Madagascar: A little wild)

Madagascar - thương hiệu hoạt hình ăn khách toàn cầu - lên sóng ngày 5/6. Sở thú nhí là series tiền truyện, kể tuổi thơ dữ dội của bộ tứ bá đạo ở trung tâm New York- trong đó có sư tử Alex, ngựa vằn Marty, hươu cao cổ Melman và hà mã Gloria - trước khi trưởng thành, chu du đến vùng đất Madagascar hoang dã.

Mỗi tập đào sâu sóng gió từng nhân vật gặp phải, từ đó rút ra bài học về sự tự tin, lòng can đảm.

Phiên bản nhí của bộ tứ Madagascar. Ảnh: Mainframe Studios

Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại (Dolittle)

Phim lên sóng ngày 17/6. Ra đời từ thập niên 1920, bác sĩ Dolittle (Robert Downey Jr. đóng) thu hút đông đảo trẻ nhỏ nhờ khả năng trò chuyện cùng động vật. Nhà sản xuất lồng ghép bài học về lòng trắc ẩn, dạy trẻ yêu thương sự sống và sinh linh quanh mình.

Êkíp còn mời dàn sao lồng tiếng gồm: "người Nhện" Tom Holland, "công chúa Disney" Selena Gomez, "chúa tể Voldemort" Ralph Fiennes, tài tử John Cena...

Ngoài ra, K+Kids còn chào hè với loạt phim ăn khách được yêu thích trên khắp thế giới, giúp cả nhà gắn kết gồm: Đấu trường âm nhạc (Sing, VOD App K+), Bí kíp luyện rồng (How to train your dragon, ngày 1/7), Biệt đội giải cứu rồng (Dragons: Rescue riders, ngày 11/7)...

Đại diện K+Kids cho biết sẽ liên tục cập nhật các bom tấn thiếu nhi đặc biệt, phá đảo phòng vé để phục vụ trẻ em Việt hè này.

Hiếu Châu