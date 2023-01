Loạt phim điện ảnh chiếu lại trên Galaxy Play dịp Tết

"Quyết tâm chia tay", "Cô gái từ quá khứ", "Tấm vé đến thiên đường"... lên sóng Galaxy Play từ 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết.

Đại diện Galaxy Play cho biết chiếu lại nhiều phim điện ảnh tiêu biểu năm 2022 vào dịp Tết Nguyên đán nhằm tạo cơ hội cho khán giả chưa có dịp ra rạp theo dõi online tại nhà với chi phí phù hợp. "Các thành viên có thể chọn tựa phim yêu thích xem cùng gia đình, gắn kết tình thân", đại diện nền tảng nói thêm.

Quyết tâm chia tay

Quyết tâm chia tay (Decision to Leave) do Park Chan Wook sản xuất, đồng biên kịch và đạo diễn, được giới phê bình quốc tế đánh giá cao. Phim mở đầu với bối cảnh thành phố Busan, nơi thanh tra ưu tú Hae Joon (Park Hae Il đóng) mất ngủ vì ám ảnh và mệt mỏi với những vụ án giết người. Ban đêm, anh ra ngoài theo dõi nghi phạm thay vì về nghỉ ngơi như đồng nghiệp. Hae Joon sống xa vợ (Lee Jung Hyun), tình cảm dần phai nhạt.

Một ngày, Hae Joon tham gia điều tra vụ án người đàn ông qua đời khi leo núi. Anh thẩm vấn cô vợ Trung Quốc xinh đẹp Seo Rae (Thang Duy). Cô tiết lộ chồng là kẻ bạo hành gia đình, tham nhũng và sắp bị tố cáo, cho rằng anh ta tự sát. Hae Joon nghi ngờ khi Seo Rae bình thản một cách kỳ lạ, không đau buồn hay bất ngờ. Tuy nhiên, thanh tra dần nảy sinh tình cảm trong điều tra.

Park Hae Il và Thang Duy hóa thân ấn tượng, đoạt nhiều giải thưởng ở các lễ trao giải.

Tại Cannes 2022, Park Chan Wook đoạt giải Đạo diễn xuất sắc. Thang Duy là diễn viên nước ngoài đầu tiên giành giải Nữ chính xuất sắc tại Rồng Xanh 2022.

Quyết tâm chia tay không phù hợp với khán giả ưa thích thể loại đậm tính giải trí, thay vào đó dành cho những người ưa chiêm nghiệm, mê bộ môn nghệ thuật thứ 7 dịp Tết này. Tác phẩm hiện nằm trong "Top phim được yêu thích nhất" trên Galaxy Play.

Cô gái từ quá khứ

Dự án thuộc thể loại tâm lý, giật gân, là phần thứ 5 của chuỗi Gái già lắm chiêu, do bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito đạo diễn,

Đạo diễn chỉ giữ lại Ms Q và vài nhân vật liên quan, loại bỏ các mối liên hệ cũ để thành phần mới độc lập. Kịch bản đan xen hiện tại và quá khứ, buộc khán giả phải suy đoán tình tiết, kết cục.

Cô gái từ quá khứ xoay quanh cuộc trốn chạy dĩ vãng và chữa lành thực tại của Ms Q (Lan Ngọc) khi hội ngộ bạn cũ Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn) sau 15 năm biệt tích. Loạt bí mật động trời của cô có nguy cơ bại lộ, đe dọa cuộc sống, danh tiếng.

Lan Ngọc và Kaity Nguyễn lần đầu hợp tác trên màn ảnh.

Ngoài Lan Ngọc và Kaity Nguyễn, dự án còn có sự góp mặt của NSND Lê Khanh, NSƯT Hữu Châu, Lê Xuân Tiền, Lãnh Thanh... Phim điện ảnh Việt lên sóng ngày 28 Tết.

Tấm vé đến thiên đường

Bên cạnh các phim tâm lý "nặng đô", kho phim Tết Galaxy Play cũng có nhiều dự án hài lãng mạn, trong đó có Tấm vé đến thiên đường (Ticket to Paradise) - do Oliver Parker chấp bút và đạo diễn. Nội dung xoay quanh chuyện gương vỡ lại lành của cặp vợ chồng trung niên trái tính, trái nết. Nhiều tình huống dở khóc, dở cười diễn ra, dễ tạo thiện cảm với gia đình nhiều thế hệ dịp Tết.

Dự án đánh dấu lần tái xuất màn ảnh rộng của hai diễn viên hạng A Hollywood - Julia Roberts và George Clooney - sau phim giật gân "Money Monster" (2016).

Đạo diễn Oliver Parker từng tạo dấu ấn với loạt phim lãng mạn như Imagine me & you (2005), Now is good (2012), The second best exotic marigold hotel (2015) hay Mamma Mia! Here we go again (2018)...

Hùng Long Phong Bá

Phần hai phim hành động Hùng Long Phong Bá - do Galaxy Play sản xuất, Toni Dương Bảo Anh đạo diễn - sẽ lên sóng từ ngày mùng 1 Tết âm lịch (ngày 22/1).

Sau cái chết của Hùng, ba chàng trai Long, Phong và Bá rút khỏi giang hồ, mở quán ăn tên "Hùng Long Phong Bá". Bộ ba tưởng rằng có thể quay đầu, tu chí làm ăn nhưng câu nói của Hùng đã vận vào cuộc đời họ: "Giang hồ là đường một chiều, vào dễ khó ra". Nhóm bạn gặp nhiều biến cố, nỗ lực chống chọi nhiều thế lực.

Nhà sản xuất giữ nguyên dàn diễn viên chính từ phần một gồm Tùng Min, Steven Nguyễn, Võ Đình Hiếu, Trầm Minh Hoàng, bên cạnh đó là sự xuất hiện của Hiếu Nguyễn, Quỳnh Nga, Minh Khuê và TikToker Trần Thanh Tâm...

Xem loạt phim tại đây.

Vạn Phát (ảnh: Galaxy Play)