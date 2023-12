Loạt phim, chương trình thể thao lên sóng K+ dịp cuối năm

Phim "Rơi vào lưới tình", "Đêm giao thừa", "Bảy ngày chủ nhật" và loạt chương trình thể thao sẽ lên sóng hệ thống K+ dịp cuối năm.

Đại diện K+ cho biết nền tảng cập nhật nhiều nội dung, từ phim điện ảnh, truyền hình đến các trận cầu kinh điển, nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cuối năm của khán giả Việt.

Loạt phim chữa lành

Phim hài lãng mạn Rơi vào lưới tình (Aloha) - đang chiếu trên Vod app K+ - quy tụ dàn sao Hollywood gồm Bradley Cooper, Emma Stone và Rachel McAdams. Trong tiếng Hawaii, "Aloha" hàm ý tình yêu, hòa bình và là câu cửa miệng của người dân khi gặp nhau hay tạm biệt. Theo đại diện êkíp sản xuất: "Đôi khi, ta cần nói tạm biệt để mở lời chào. Hãy để quá khứ ngủ yên và hướng đến tương lai tươi sáng".

Nội dung bắt đầu khi Brian (Bradley Cooper đóng) trở lại Hawaii, tại đây, anh tái ngộ tình cũ Tracy (Rachel McAdams) và rung cảm với đồng nghiệp Allison Ng (Emma Stone). Brian bối rối trước cô gái khiến anh hoài niệm quá khứ, còn người kia mang đến làn gió tươi trẻ. Phim không kịch tính, mà nhẹ nhàng, mang ý nghĩa chữa lành.

Khán giả cũng có thể chọn Đêm giao thừa (New Year Blues) trên K+Cine từ 25/12. Phim thuộc thể loại tâm lý nhẹ nhàng, xoay quanh cuộc sống, thách thức của bốn đôi tình nhân dịp năm mới.

Sau chia tay bạn trai, Jin Ah (Lee Yeon Hee) quyết định du lịch Argentina. Rae Hwan (Yoo Tae Oh) và Oh Wol (Sooyoung) vật lộn với mối quan hệ vì bị hiểu lầm. Hyo Young (Yoo In Na) đệ đơn ly hôn chồng - Ji Ho (Kim Kang Woo). Yong Chan (Lee Dong Hwi) gặp nhiều khó khăn, khác biệt văn hóa khi sắp bước vào hôn nhân cùng Yao Lin. Sau nhiều biến cố, năm mới, mỗi người trong số họ đều tìm được lối đi riêng.

"Đêm giao thừa" khai thác cuộc sống, tình yêu của bốn đôi ngoài ba mươi. Ảnh: Soofilm

Chùm phim gắn kết gia đình

Bảy ngày chủ nhật (Seven Sundays) trên Vod app K+ là gợi ý giải trí những ngày cuối năm. Tác phẩm thuộc thể loại hài hước, từng thắng bốn giải và 21 đề cử tại sự kiện điện ảnh FA Philippines. Biên kịch khai thác cuộc hội ngộ cuối cùng của bốn anh em Bonifacio cùng người cha mắc bệnh hiểm nghèo. Êkíp muốn đề cao giá trị tình thân, khuyến khích các thành viên siêng giao tiếp nhằm hàn gắn rạn nứt, tổn thương và xa cách.

Siêu khuyển thần thông (CJ7) sẽ lên sóng K+Cine, ngày 27/12. Phim đạt doanh thu cao thứ hai tại Hong Kong, sau Titanic và nhận loạt giải lớn tại Kim Tượng 2007. Nội dung xoay quanh Chu Triết (Châu Tinh Trì), "gà trống nuôi con trai" - Chu Tiểu Địch (Từ Kiều). Cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn khi ông Triết mua cho con đồ chơi kỳ lạ - vốn là sinh vật ngoài hành tinh. Cặp cha con gặp phải nhiều tình huống dở khóc, dở cười.

"Siêu khuyển thần thông" xoay quanh cuộc sống của hai cha con ông Triết và người bạn ngoài hành tinh. Ảnh: Sony Pictures - Star Overseas

Khán giả yêu thích dòng phim hành động, kịch tính, có thể theo dõi dự án Màn đêm kinh hoàng (Night has come), Xác ướp (The Mummy), Robot đại chiến: Bumblebee (Bumblebee). trên Vod app K+.

Bên cạnh phim ảnh, K+ là nền tảng duy nhất sở hữu bản quyền cả 380 trận mỗi mùa Ngoại hạng Anh và ba trận cầu hay nhất thuộc khung giờ "vàng" mỗi vòng. Đơn vị chủ động hợp tác với đối tác lớn, phát sóng loạt giải bóng đá hàng đầu châu Âu như Bundesliga (Đức, 2023-2028), Ligue 1 (Pháp, 2021-2024), Serie A (Italy, 2021-2024) thuộc gói kênh VTVcab hay UEFA Champions League, UEFA Europa League (gói FPT Play Sport).

Đại diện K+ cho biết đơn vị sẽ liên tục cập nhật, giới thiệu loạt nội dung giải trí, thể thao đáp ứng sở thích từng thành viên, giữ vững vị thế là thương hiệu truyền hình trả phí hàng đầu của gia đình Việt.

Từ nay đến hết 31/12, đơn vị triển khai chương trình quà tặng: thuê bao số vệ tinh (DTH) được giảm 50% combo thiết bị, thuê bao gói "Trọn vẹn" khi đăng ký 3, 6 hoặc 9 tháng; thuê bao app K+ hưởng ưu đãi 40.000 đồng gói "Tiện lợi" và 88.000 đồng gói "Trọn vẹn".

Ngoài ra, khi gia hạn 12 tháng, thuê bao app K+, DTH Vệ tinh và TV Box được tặng thêm bốn tháng; gia hạn sáu tháng nhận thêm hai tháng. Chương trình kéo dài đến hết tháng 12, áp dụng cho người dùng còn hạn lẫn hết hạn. Đăng ký tại đây.

Hiếu Châu