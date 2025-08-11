Loạt phi công drone hàng đầu Mỹ chơi game để rèn kỹ năng

Sĩ quan Mỹ nói những phi công drone giỏi nhất nước này đều thường xuyên chơi game khi được nghỉ, nhằm rèn luyện kỹ năng điều khiển khí tài.

Đại úy Ronan Sefton, sĩ quan tình báo thuộc Trung Đoàn Kỵ binh số 2 lục quân Mỹ, tuần trước khẳng định có mối liên hệ chặt chẽ giữa chơi game và kỹ năng cần thiết để điều khiển thiết bị bay không người lái (drone).

Ông cho biết các phi công drone hàng đầu của Mỹ, những người học hỏi nhanh nhất, điều khiển drone bay nhanh, ổn định và chính xác nhất, đều là game thủ. "Họ là những người sẽ chơi game sau khi hết nhiệm vụ vào cuối tuần", sĩ quan này cho hay.

Biên tập viên Chris Panella của trang Business Insider cho rằng nhiều kỹ năng tích lũy từ quá trình chơi game có thể được áp dụng để điều khiển drone. Một trong đó là khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt, điều mà game thủ thường xuyên rèn luyện trong quá trình chơi.

Quân nhân Mỹ lái drone FPV trong bức ảnh đăng ngày 8/8. Ảnh: Business Insider

Kinh nghiệm này càng hữu ích nếu các binh sĩ được giao nhiệm vụ vận hành drone góc nhìn thứ nhất (FPV), vốn yêu cầu người vận hành đeo thiết bị tương tự kính thực tế ảo và điều khiển bằng tay cầm. Bộ thiết bị này hiển thị hình ảnh truyền về từ camera gắn trên drone, đem lại góc nhìn như đang ngồi trong buồng lái máy bay.

Các kỹ năng khác gồm làm nhiều hành động cùng lúc, nhận diện quy luật, duy trì nhận thức tình huống và sử dụng thành thạo giao diện kỹ thuật số. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng game thủ có khả năng phản ứng nhanh hơn và ra quyết định chính xác hơn khi chịu áp lực lớn, yếu tố có thể mang tính sống còn trên chiến trường.

Quân đội Ukraine cũng nhận thấy lợi ích khi phi công drone biết chơi game và đang tích cực tuyển mộ game thủ cho các đơn vị vận hành thiết bị không người lái. Theo một số quân nhân Ukraine, kỹ năng chơi game đã giúp họ thực hiện thành công nhiệm vụ tập kích và trinh sát bằng drone.

Dù vậy, nhiều binh sĩ vẫn nhấn mạnh rằng chiến trường không phải trò chơi mà là cuộc chiến đầy rủi ro, trong đó hậu quả không chỉ là hình ảnh hay con số trên màn hình. Phi công drone là mục tiêu hàng đầu của cả hai phe trong xung đột Ukraine, họ thường xuyên bị săn lùng và nhắm mục tiêu bằng nhiều loại hỏa lực.

"Nhiều người từng nghĩ lái drone quân sự giống như chơi game, cho đến khi nhận ra rằng họ chỉ có một mạng và không thể hồi sinh", một phi công drone Ukraine cho biết.

Phạm Giang (Theo Business Insider)