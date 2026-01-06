Loạt nghị sĩ Venezuela bắt chước cử chỉ 'chiến thắng' của ông Maduro

Chủ tịch quốc hội Rodriguez cùng nhiều nghị sĩ Venezuela giơ hai ngón tay hình chữ V, giống cử chỉ "chiến thắng" của Tổng thống Maduro khi ông bị đưa đến New York.

Quốc hội Venezuela ngày 5/1 tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và tiếp tục bầu ông Jorge Rodríguez, anh trai bà Delcy, làm người đứng đầu cơ quan lập pháp này.

Hình ảnh sự kiện trên truyền hình Venezuela cho thấy ông Jorge nhiều lần giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V, như khi được nghị sĩ Nicolas Maduro Guerra, con trai Tổng thống Nicolas Maduro, đề cử. Tay trái ông Jorge còn chỉ vào biểu tượng chữ V khi kết thúc bài phát biểu trước quốc hội. Nhiều nghị sĩ phía dưới cũng hành động tương tự.

Loạt nghị sĩ Venezuela bắt chước cử chỉ tay của ông Maduro Chủ tịch quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez làm cử chỉ tương tự Tổng thống Nicolas Maduro. Video: teleSUR

Đây cũng là cử chỉ Tổng thống Maduro thực hiện khi ông bị lực lượng hành pháp Mỹ áp giải ở New York sau chiến dịch đặc nhiệm Mỹ đột kích vào Caracas để bắt ông. Cử chỉ này sau đó được lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Các chuyên gia về Chavismo, phong trào chính trị dựa trên tư tưởng cánh tả của ông Hugo Chavez, cho biết biểu tượng chỉ tay và chữ V như vậy mang hàm ý "Nosotros venceremos" (Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng). Khẩu hiệu này từ lâu đã được các phong trào cách mạng cánh tả ở Mỹ Latin sử dụng để thể hiện niềm tin vào chiến thắng trước sự áp bức.

Những người ủng hộ mô tả cử chỉ của ông Maduro là "biểu tượng mạnh mẽ của phẩm giá và lòng dũng cảm", đồng thời là "dấu hiệu của hòa bình và chiến thắng".

"Đó là dấu hiệu của hy vọng, cho thấy trong những hoàn cảnh phức tạp nhất, Tổng thống Venezuela vẫn gửi tới người dân thông điệp: hãy mạnh mẽ, bình tĩnh, tỉnh táo và giữ vững tinh thần thép", một phóng viên Venezuela bình luận.

Trong khi đó, phe đối lập bác bỏ, cho rằng các cử chỉ này chỉ mang tính "hình thức".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro giơ tay chữ V khi bị áp giải đến New York ngày 3/1. Ảnh: New York Post

Tổng thống Venezuela Maduro cùng vợ Cilia Flores bị bắt trong chiến dịch đột kích của Mỹ tại Caracas rạng sáng 3/1, rồi bị đưa đến New York. Chiến dịch của Mỹ đã vấp chỉ trích mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới. Ông Maduro, bà Flores ngày 5/1 trình diện tòa án liên bang ở New York để nghe cáo trạng và đều bác bỏ các tội danh mà công tố viên Mỹ đưa ra.

Phiên điều trần kết thúc sau khoảng 30 phút, ông Maduro và vợ được dẫn ra bên ngoài để trở về nơi tạm giam tại nhà tù Brooklyn. Thẩm phán chủ tọa cho biết phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP, teleSUR)