Loạt nghị sĩ Dân chủ kêu gọi ông Trump hủy triệu hồi gần 30 đại sứ

10 nghị sĩ Dân chủ nói các đối thủ của Mỹ sẽ hưởng lợi nếu Tổng thống Trump triệu hồi đồng loạt gần 30 đại sứ, kêu gọi ông đảo ngược quyết định này.

Nhóm 10 nghị sĩ Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm nay gửi thư cho Tổng thống Donald Trump, mô tả việc ông gần đây quyết định triệu hồi gần 30 đại sứ ở nhiều khu vực trên thế giới là "động thái chưa từng có tiền lệ".

Các nghị sĩ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho biết họ hiện không có kế hoạch thay thế những nhà ngoại giao này, thêm rằng động thái của ông Trump khiến số vị trí đại sứ Mỹ để trống vượt quá 100.

"Hơn 100 đại sứ quán Mỹ thiếu lãnh đạo và trong thời gian này, Trung Quốc, Nga cùng những quốc gia khác sẽ liên lạc thường xuyên với những nước chúng ta để trống, mở rộng tầm ảnh hưởng lên tối đa, từ đó hạn chế và thậm chí gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ", các nghị sĩ Dân chủ viết.

"Những đại sứ đó đã cam kết trung thành thực hiện chính sách của chính quyền thuộc cả hai đảng", các nghị sĩ tiếp tục. "Chúng tôi kêu gọi ông lập tức đảo ngược quyết định trước khi gây thêm tổn hại đến uy tín của Mỹ trên thế giới".

Nhà Trắng chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Palm Beach, bang Florida ngày 22/12. Ảnh: AFP

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin lãnh đạo phái bộ ngoại giao tại ít nhất 29 quốc gia nhận được thông báo rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1/2026. Những người này được bổ nhiệm dưới thời tổng thống Joe Biden, nhưng đã vượt qua đợt rà soát nhân sự sơ bộ hồi đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump.

Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về số lượng cụ thể hay danh tính các đại sứ bị triệu hồi, song bảo vệ định hướng thay đổi nhân sự và cho rằng đây là "quy trình tiêu chuẩn trong mọi chính quyền".

Tổng thống Trump nhiều lần cam kết "làm sạch nhà nước ngầm" bằng cách sa thải những quan chức mà ông cho là thiếu trung thành và bổ nhiệm người thân cận vào các vị trí cấp cao. Hồi tháng 2, ông chủ Nhà Trắng đã lệnh cho Ngoại trưởng Marco Rubio cải tổ Cơ quan Đối ngoại, bộ phận gồm các nhà ngoại giao chuyên nghiệp thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, để đảm bảo chính sách của chính quyền sẽ được thực hiện "một cách tận tâm".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)