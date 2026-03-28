'Loạt máy bay tiếp dầu Mỹ' bị hư hại trong đòn tập kích của Iran

Iran tập kích căn cứ không quân ở Arab Saudi, khiến ít nhất 10 lính Mỹ bị thương và làm hư hại nhiều máy bay tiếp dầu, theo AP.

Hãng thông tấn AP dẫn lời hai quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi ngày 27/3 đã khiến "ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương và loạt máy bay tiếp dầu bị hư hại". Mức độ thiệt hại cụ thể không được tiết lộ.

Theo Wall Street Journal, các binh sĩ bị thương đều ở trong một tòa nhà khi tên lửa đánh xuống căn cứ. Trong số này có hai người bị thương nghiêm trọng.

OSINTdefender, tài khoản mạng xã hội chuyên theo dõi thông tin tình báo nguồn mở về chiến sự, sau đó đăng ảnh vệ tinh được cho là chụp căn cứ Prince Sultan sau cuộc tấn công, cho thấy dấu vết cháy lớn tại bãi đỗ máy bay.

Ảnh vệ tinh căn cứ Prince Sultan trước và sau đòn tấn công ngày 27/3. Ảnh: X/sentdefender

"Hình ảnh từ cảm biến hồng ngoại bước sóng ngắn (SWIR) trên vệ tinh Sentinel-2 của châu Âu cũng cho thấy tín hiệu nhiệt xuất hiện ở cùng khu vực trong ngày 27/3. Đó có khả năng là luồng lửa và khí nóng bốc lên", cây bút Stefan D'Urso của trang tin hàng không quân sự Aviationist cho hay.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Sân bay quân sự Prince Sultan nằm ở miền trung Arab Saudi, là một trong những căn cứ đồn trú chủ chốt của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh vệ tinh chụp trước khi xung đột bùng phát cho thấy lực lượng Mỹ triển khai ở đây gồm ít nhất 19 máy bay tiếp dầu KC-46A và KC-135, cùng 6 phi cơ cảnh báo sớm E-3 Sentry và 3 máy bay liên lạc chiến trường E-11A.

Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Iran "đã bị xóa sổ". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng nói rằng "lịch sử chưa từng ghi nhận quân đội của một quốc gia nào bị vô hiệu hóa nhanh như vậy".

Đây không phải lần đầu Iran nhắm mục tiêu vào sân bay Prince Sultan. Truyền thông Mỹ ngày 13/3 đưa tin ít nhất 5 máy bay tiếp dầu tại căn cứ này đã bị hư hại trong đòn tấn công của Iran. Ông Trump sau đó khẳng định 4 chiếc hư hại nhẹ và đã được sửa chữa, trong khi một chiếc hỏng nặng hơn.

Một chiếc KC-135 Mỹ tại căn cứ Prince Sultan, Arab Saudi tháng 7/2020. Ảnh: BQP Mỹ

Năng lực tiếp dầu trên không có ý nghĩa rất quan trọng đối với các chiến dịch tấn công tầm xa như "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" mà Mỹ đang triển khai nhằm vào Iran. Phi đội máy bay tiếp dầu Mỹ phải duy trì hiện diện trên không gần như liên tục, để kịp thời cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Thiệt hại với phi đội tiếp dầu, dù chỉ là một hoặc hai máy bay bị loại khỏi vòng chiến, cũng có nguy cơ làm giảm độ linh hoạt trong kế hoạch tác chiến.

Bộ tư lệnh Trung tâm, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 27/3 cho biết hơn 300 binh sĩ nước này đã bị thương kể từ khi xung đột với Iran bùng phát cuối tháng 2. Hầu hết đã bình phục và trở lại làm nhiệm vụ, chỉ còn 30 người đang điều trị và 10 người bị thương nặng.

Như Tâm (Theo AP, Wall Street Journal)