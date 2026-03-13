Loạt laptop chip AMD hiệu năng cao phân khúc tầm trung

Các mẫu laptop từ Acer, Asus, Dell dùng chip AMD Ryzen có hiệu năng cao khi xử lý đa tác vụ, phục vụ nhu cầu văn phòng, giải trí với mức giá quanh 20 triệu đồng.

Trong bối cảnh mức giá chung của các thiết bị công nghệ có xu hướng tăng, nhiều người dùng gặp khó trong việc tìm laptop hiệu năng cao, vừa túi tiền. Với ngân sách trên dưới 20 triệu đồng (thời điểm đầu tháng 3/2026), người dùng có thể cân nhắc những mẫu laptop được trang bị sẵn 16 GB RAM, bộ xử lý AMD Ryzen lên đến 8 nhân giúp xử lý đa nhiệm.

Acer Aspire Lite 15 AL15-41P-R3U5

Với mức giá trên thị trường khoảng 14,3 triệu đồng, thiết bị đến từ Acer là một lựa chọn phù hợp trong phân khúc phổ thông. Điểm nhấn của máy là bộ vi xử lý Ryzen 7 5700U kết hợp cùng 16 GB RAM và SSD 512 GB.

Thiết kế Acer Aspire Lite 15 AL15-41P-R3U5. Ảnh: AMD

Việc sở hữu chip 8 nhân 16 luồng ở tầm giá này mang lại lợi thế cho những ai thường xuyên phải chạy các phần mềm kế toán hay xử lý dữ liệu. Màn hình 15,6 inch Full HD cũng mang lại không gian làm việc rộng rãi và thoải mái.

Asus Vivobook E1404FA-EB482W

Cùng mức giá 14,3 triệu đồng, Asus mang đến một hướng tiếp cận khác với vi xử lý Ryzen 5 7520U - dòng chip thiên về hiệu quả sử dụng năng lượng. Máy cũng đi kèm với 16 GB RAM, 512GB SSD và màn hình 14 inch Full HD.

Kết hợp cùng thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng của dòng Vivobook, thiết bị thành lựa chọn cho những ai thường xuyên phải di chuyển, làm việc tại quán cà phê.

Asus Vivobook thiết kế mỏng nhẹ cho dân văn phòng. Ảnh: AMD

HP 14-em0255AU (C81N3PA)

Nhỉnh hơn một chút ở mức 14,7 triệu đồng là sản phẩm đến từ HP. Sản phẩm dùng vi xử lý Ryzen 5 7530U. Nhờ sử dụng kiến trúc lõi Zen 3, đồ họa tích hợp, 16 GB RAM và 512 GB SSD, máy xử mượt các nhu cầu văn phòng thông thường, chạy nhiều phần mềm đồ họa ở mức độ vừa phải hay chơi nhiều game eSport.

Màn hình 14 inch Full HD giúp máy giữ được sự nhỏ gọn cần thiết. Thiết kế mang hướng hiện đại phù hợp với học sinh sinh viên, dân văn phòng.

Dell 15 DC5R5802W1

Ở mức 16,5 triệu đồng, mẫu laptop từ Dell duy trì sức mạnh từ bộ vi xử lý Ryzen 5 7530U cùng 16 GB RAM và 512GB SSD. Dell đã ưu ái trang bị cho mẫu máy này màn hình 15.6 inch Full HD với tần số quét 120 Hz. Sự nâng cấp này giúp các thao tác cuộn trang web, chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng hay giải trí xem video trở nên mượt mà hơn.

Thiết kế laptop Dell. Ảnh: AMD

Acer Gaming Nitro V 15 ANV15 41 R2UP

Chip AMD cũng phát huy giá trị trong phân khúc máy tính gaming - đòi hỏi khả năng xử lý đồ họa cường độ cao.

Ở mức giá 18,7 triệu đồng tại thời điểm đầu tháng 3/2026, chiếc laptop từ Acer được nhiều game thủ đánh giá cao. Vi xử lý dòng H hiệu năng cao Ryzen 5 6600H kết hợp cùng 16 GB RAM, ổ cứng 512GB và GPU RTX 2050 4GB mang lại khả năng xử lý nhanh hơn. Đặc biệt, màn hình Full HD với tần số quét lên tới 165 Hz tăng độ mượt khung hình cho các tác vụ chơi game, giải trí.

Lenovo LOQ 15ARP9 83JC00LVVN

Ở mức 22 triệu đồng, người dùng có thể cân nhắc chiếc laptop thuộc dòng gaming được ưa chuộng của Lenovo. Mẫu laptop này sử dụng vi xử lý Ryzen 5 7235HS kết hợp với 16 GB RAM, 512GB SSD và GPU RTX 3050. Cấu hình này cho phép máy xử lý tốt nhiều tựa game nặng ở thiết lập đồ họa phù hợp.

Màn hình 15,6 inch Full HD 144 Hz 100% sRGB phù hợp cho nhu cầu chơi game, giải trí, phục vụ tốt các nhu cầu đồ họa, dựng phim ở mức độ không quá chuyên nghiệp. Thiết kế tản nhiệt đặc trưng của Lenovo đảm bảo trải nghiệm ổn định khi chơi game, render liên tục.

Dòng Lenovo LOQ. Ảnh: AMD

Asus TUF Gaming FA506NCQ - HN005W

Ở mức giá cận cao cấp 25 triệu đồng là thiết bị từ Asus. Điểm sáng giá nhất của thiết bị là việc dùng vi xử lý Ryzen 7 170 thuộc thế hệ chip Ryzen 100 Series mới của AMD.

Với 8 nhân 16 luồng đi kèm 16 GB RAM, 512 GB SSD, GPU RTX 3050 4GB và màn hình Full HD 144 Hz, thiết bị có thể chơi game AAA, xử lý các dự án thiết kế 3D.

Hoài Phương