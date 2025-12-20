Loạt khu đất ở Hà Nội lên sàn đấu giá cuối năm

Sau một thời gian chững lại, nhiều xã ở Hà Nội sắp đấu giá đất trở lại, với mức khởi điểm thấp nhất từ 4,6 triệu đồng một m2.

Hôm nay, UBND xã Phượng Dực đấu giá 28 thửa đất ở thôn Đương La, Phú Túc (trước sáp nhập thuộc huyện Phú Xuyên cũ) với giá khởi điểm 4,6 triệu đồng mỗi m2. Các thửa đất rộng 80-99 m2, tương ứng giá từ 368-455 triệu đồng mỗi thửa.

Phiên đấu giá diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, tối đa 3 vòng đấu giá. Bước giá tại vòng đầu tiên là 30 triệu đồng một m2. Tại vòng hai, bước giá giảm xuống còn 1 triệu đồng một m2 và 200.000 đồng ở vòng cuối cùng.

Đến ngày 25/12, Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Hát Môn tổ chức đấu giá 15 thửa đất ở khu Cổng Nội và khu Cát Hạ, với diện tích 96-134m2. Các lô đất thuộc huyện Phúc Thọ cũ này có giá khởi điểm từ 6,4 triệu đến 7,9 triệu đồng mỗi m2.

Ở khu vực phía Tây Thủ đô, xã Yên Lãng cũng đưa lên sàn đấu 33 thửa đất thuộc thôn Nại Châu và Xa Mạc (thuộc huyện Đan Phượng, Phúc Thọ cũ). Các lô diện tích 95-190 m2, giá khởi điểm 5-7 triệu đồng mỗi m2. Phiên đấu giá được tổ chức ngày 27/12. Cùng ngày này, khu đất rộng 5,7 ha tại Đồng Xếnh - Vườn Gàn, xã Ba Vì cũng được bán đấu giá.

Trong đó, khoảng 1,7 ha để xây dựng nhà ở thấp tầng có giá khởi điểm từ khoảng 479 tỷ đồng. Phiên đấu giá cũng phải trải qua 3 vòng bắt buộc.

Tương tự, UBND phường Phú Diễn hôm đó cũng sẽ đấu giá hơn 1,43 ha thuộc khu tái định cư rộng 8,5 ha. Khu này được quy hoạch gần 6.500 m2 để thực hiện dự án nhà ở thấp tầng, giá khởi điểm gần 713 tỷ đồng, tương đương khoảng 110 triệu đồng mỗi m2. Nhà đầu tư muốn tham gia cần đặt trước 143 tỷ đồng.

Lô đất có giá trị lớn nhất được bán dịp cuối năm này rộng 3.366 m2 nằm tại 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình (trước đây là phường Điện Biên, quận Ba Đình). Khu đất sẽ được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, cao tối đa 6 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 15.900 m2.

Giá khởi điểm tại vòng đầu tiên của phiên đấu giá là 201,7 triệu đồng mỗi m2, tương ứng từ 679 tỷ đồng. Bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng mỗi m2, tương đương khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất. Phiên đấu giá này phải trải qua tối thiểu 3 vòng vào ngày 25/12.

Nguồn thu tiền sử dụng đất tại Hà Nội trong 10 tháng đầu năm nay đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cũng vượt các nguồn thu khác như nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô.

Con số trên phần nào cho thấy đà tăng trưởng tích cực của thị trường địa ốc Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận loạt dự án bất động sản triển khai, thúc đẩy nguồn thu tăng vọt. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, hoạt động đấu giá chững lại so với nửa cuối 2024. Khi đó, hàng loạt lô đất ngoại thành Hà Nội trúng với mức trên 100 triệu đồng mỗi m2 - gấp nhiều lần giá khởi điểm.

