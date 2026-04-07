Loạt hoạt động giải trí tại Quảng Ninh dịp giỗ Tổ và lễ 30/4-1/5

Tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị đón khách dịp nghỉ lễ bằng chuỗi sự kiện quy mô lớn, từ tổ hợp giải trí đêm VUI-Fest đến lễ hội Carnaval truyền thống, trải nghiệm bay khinh khí cầu.

Trong quý I, Quảng Ninh đón 6,3 triệu lượt khách, mang về doanh thu gần 15.700 tỷ đồng. Để duy trì sức hút, tỉnh tiếp tục ra mắt loạt hoạt động, sự kiện và sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn biến Hạ Long thành tâm điểm giải trí của miền Bắc trong mùa hè này.

Tổ hợp giải trí đêm VUI-Fest Ha Long

Show 3D Mapping "Long Vân Khánh Hội". Ảnh: Sun Group

VUI-Fest Ha Long ra mắt ngày 25/4, tọa lạc tại khu vực Sun Elite City, Bãi Cháy. Đây là tổ hợp giải trí đêm phát triển theo mô hình "thương cảng phồn vinh", lấy cảm hứng từ lịch sử giao thương nhộn nhịp của vùng đất di sản. Khác với các mô hình chợ đêm truyền thống, VUI-Fest vận hành như một không gian lễ hội tương tác xuyên suốt, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và người xem được xóa nhòa.

Điểm nhấn tại đây là show trình diễn công nghệ 3D Mapping mang tên "Long Vân Khánh Hội" trên ngọn Hải Đăng, tái hiện các điển tích lịch sử về vùng đất Hạ Long thông qua sự kết hợp giữa ánh sáng, hình ảnh và âm thanh sống động. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ bắn pháo hoa tầm cao định kỳ hàng đêm trên bầu trời Bãi Cháy, nhằm hình thành thói quen trải nghiệm "nightlife" (vui chơi về đêm) cho du khách.

Bên cạnh đó, khu vực VUI-Fest Port quy tụ các nghệ sĩ trẻ với nhiều hoạt động biểu diễn sáng tạo trên sân khấu di động từ xe buggy. Dọc các tuyến phố, hệ thống gian hàng ẩm thực, thời trang và quà tặng thủ công tạo nên không gian giao thương sầm uất. Từ ngày 30/4 đến 3/5, du khách còn có thể tham gia lễ hội thả diều tại bãi tắm Ngọn Hải Đăng với hơn 100 con diều sắc màu.

Carnaval Hạ Long

Vũ công biểu diễn đường phố tại Carnaval Hạ Long. Ảnh: Sun Group

Carnaval Hạ Long 2026 khai mạc vào tối 30/4 tại Quảng trường 30/10 với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới". Đây là sự kiện trọng điểm trong Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh. Năm nay, tỉnh nâng tầm quy mô sự kiện khi mở rộng không gian tổ chức sang cả khu vực Bãi Cháy và Hòn Gai, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Chương trình quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ trong và ngoài nước, tập trung vào tính tương tác trực tiếp. Du khách có thể tham gia vào các vũ hội đường phố và hòa mình cùng đoàn diễu hành quốc tế. Ban tổ chức sử dụng khung cảnh thiên nhiên của vịnh Hạ Long làm bối cảnh sân khấu, kết hợp công nghệ ánh sáng hiện đại để tạo trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Chuỗi âm nhạc "Thanh âm bên vịnh biển"

Từ ngày 28/4 đến 3/5, chương trình "Thanh âm bên vịnh biển" mang đến chuỗi hoạt động biểu diễn âm nhạc ngoài trời dọc cung đường bao biển. Không gian thiết kế theo lối mở, giúp âm nhạc và cảnh quan thiên nhiên hòa quyện. Du khách có thể thong dong tản bộ, tận hưởng gió biển và lắng nghe các tiết mục âm nhạc chất lượng.

Ngắm kỳ quan từ khinh khí cầu

Đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm khinh khí cầu. Ảnh: Sun Group

Sự kiện "Khinh khí cầu - Bay lên cùng kỳ quan" diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5 mang đến góc nhìn mới lạ cho du khách. Từ trên cao, toàn cảnh vịnh Hạ Long hiện ra trước mắt du khách với hàng nghìn đảo đá vôi nhấp nhô trên mặt nước xanh lục bảo. Trải nghiệm này không chỉ thỏa mãn nhu cầu chinh phục độ cao, còn cung cấp những góc chụp ảnh độc đáo, thu hút giới trẻ và những người yêu nhiếp ảnh.

Công viên nước Lốc Xoáy

"Dòng Sông Lơ Đãng" tại tổ hợp Sun World Ha Long. Ảnh: Sun Group

Công viên nước Lốc Xoáy thuộc tổ hợp Sun World Ha Long mở cửa trở lại từ ngày 12/4. Đơn vị vận hành áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng cho mọi đối tượng. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm máng trượt "Cưỡi Rồng Vượt Thác", "Cơn Bão Nhiệt Đới" hoặc thư giãn trên "Dòng Sông Lơ Đãng". Ngoài ra, Công viên Rồng với hệ thống trò chơi hiện đại cũng sẵn sàng phục vụ khách đến trải nghiệm. Để tối ưu hành trình, người dân và du khách có thể đặt vé trực tuyến để tránh chờ đợi trong những ngày cao điểm.

Thanh Thư