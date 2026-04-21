Loạt giải pháp giữ khách xe buýt khi miễn vé toàn hệ thống

Ngoài miễn phí vé, ngành chức năng đề xuất tái cấu trúc mạng lưới, ưu tiên hạ tầng và đồng bộ vận hành nhằm nâng sức hút giao thông công cộng.

Trong văn bản gửi UBND TP HCM ngày 20/4, Sở Xây dựng cho biết các đợt miễn vé xe buýt, metro vào dịp lễ, Tết từng giúp lượng khách tăng mạnh, nhưng giảm nhanh sau khi kết thúc, cho thấy hiệu quả chưa bền vững. Do đó, khi thành phố dự kiến miễn vé toàn bộ xe buýt, cần bổ sung các giải pháp đồng bộ để giữ chân hành khách.

Về mạng lưới, ngành chức năng đề xuất tái cấu trúc hệ thống tuyến, điều chỉnh các tuyến hiện hữu và mở thêm tuyến buýt xanh, buýt cỡ nhỏ đi sâu vào khu dân cư, tăng khả năng tiếp cận. Mạng lưới cũng được định hướng mở rộng kết nối đến Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũ và sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Xe buýt chạy trên đường Hàm Nghi, trung tâm TP HCM, tháng 4/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

Hạ tầng phục vụ xe buýt sẽ được cải thiện theo hướng ưu tiên. Thành phố nghiên cứu tổ chức làn dành riêng cho xe buýt tại các tuyến, giao lộ đủ điều kiện như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Tất Thành (sau mở rộng). Các bến xe Sài Gòn, Chợ Lớn, quận 8, Củ Chi cùng các trạm trung chuyển sẽ được nâng cấp, kết hợp cải thiện hạ tầng đi bộ để tăng khả năng tiếp cận của người dân.

Về vận hành, TP HCM dự kiến hoàn thiện hệ thống vé điện tử liên thông toàn mạng lưới giao thông công cộng, đồng thời ứng dụng công nghệ trong điều hành. Thanh toán không tiền mặt hiện đã áp dụng trên phần lớn tuyến buýt và metro số 1, cùng các ứng dụng hỗ trợ tra cứu lộ trình theo thời gian thực, dự kiến tiếp tục được nâng cấp.

Ngành chức năng cũng đề xuất điều chỉnh linh hoạt lộ trình, điểm dừng, thời gian phục vụ theo nhu cầu, tăng tần suất ở khu vực đông khách giờ cao điểm. Lịch trình xe buýt sẽ được đồng bộ với metro và các loại hình vận tải công cộng khác nhằm giảm thời gian chờ, thuận tiện chuyển tuyến.

Song song, TP HCM nghiên cứu thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu trung tâm, Cần Giờ và Côn Đảo, hạn chế phương tiện không đạt chuẩn khí thải. Chính sách này sẽ đi kèm hỗ trợ người dân chuyển sang sử dụng giao thông công cộng và kiểm soát xe cá nhân.

Hiện TP HCM có 180 tuyến xe buýt với hơn 2.400 xe, trong đó 135 tuyến nội tỉnh. Thành phố dự kiến miễn vé toàn bộ xe buýt nội tỉnh từ tháng 5 nếu hoàn tất thủ tục. Theo các chuyên gia, miễn vé là cú hích ban đầu, nhưng hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ và mức độ thuận tiện của hệ thống.

Giang Anh