Loạt F-15 Mỹ có thể đã bị một tiêm kích Kuwait bắn hạ

3 tiêm kích F-15E Mỹ rơi ở Kuwait có thể do trúng tên lửa từ chiến đấu cơ F/A-18, không phải hệ thống phòng không mặt đất.

Tờ Wall Street Journal hôm 3/3 dẫn các nguồn tin am hiểu kết quả điều tra sơ bộ cho biết một tiêm kích đa năng F/A-18 Kuwait đã phóng ba tên lửa đối không, hạ liên tiếp 3 chiến đấu cơ hạng nặng F-15E Mỹ trong vụ bắn nhầm đồng đội trước đó một ngày.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, từ chối bình luận về vai trò của tiêm kích Kuwait trong sự việc. "Đưa ra bình luận khi sự cố đang được điều tra là không phù hợp", cơ quan này cho biết.

Khoảnh khắc F-15 Mỹ 'bị đồng đội bắn nhầm' Khoảnh khắc tiêm kích F-15E trúng tên lửa trên bầu trời Kuwait hôm 2/3. Video: X/AMK Mapping

CENTCOM trước đó thông báo 3 tiêm kích F-15E Mỹ bị lực lượng Kuwait bắn nhầm trong lúc đối phó cuộc tấn công của Iran hôm 2/3, song không nói chúng bị trúng đạn của tiêm kích hay phòng không mặt đất.

Một cựu phi công Mỹ nói với tạp chí Air & Space Forces rằng đây là sự việc "rất khó hiểu", do phi công nước này và đồng minh đều được huấn luyện kỹ về quy trình tác chiến nhằm tránh mắc phải sai lầm nguy hiểm như vậy.

"Khi làm nhiệm vụ phòng không, điều đầu tiên cần thực hiện là xác định danh tính mục tiêu. Nếu nó ở ngoài tầm nhìn, cần truy vấn phi cơ đó để kiểm tra tín hiệu nhận diện địch - ta (IFF). Nếu không thu được tín hiệu nhận diện đồng đội, cần chuyển sang xác minh bằng mắt thường trước khi khai hỏa", cựu phi công Mỹ nói.

Cả 6 phi công đều nhảy dù an toàn, cũng như ít nhất một chiếc F-15E bị mất cánh đuôi đứng, cho thấy nhiều khả năng chúng đã bị bắn từ phía sau, có thể là bằng tên lửa tầm nhiệt mang đầu đạn không quá lớn.

Không rõ các phi cơ có bật IFF vào thời điểm sự việc xảy ra hay không. Ngay cả khi chiến đấu cơ Mỹ không bật bộ phát đáp vì nguyên nhân nào đó, đây cũng không phải lý do để tiêm kích Kuwait chủ động tấn công. "Rất khó để nhận nhầm tiêm kích F-15E là máy bay Iran, đặc biệt khi nó không thực hiện động tác mang tính gây hấn", cựu phi công Mỹ nêu quan điểm.

Tiêm kích F/A-18D Kuwait tại sân bay Ali Al Salem, căn cứ đồn trú của Mỹ ở Kuwait, hồi năm 2021. Ảnh: USAF

F/A-18 Hornet là tiêm kích trên hạm đa năng được phát triển cho hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ, nhằm thay thế nhiều dòng tiêm kích và cường kích cũ trong biên chế. Mỗi chiếc có thể mang tối đa 6,2 tấn vũ khí dưới 9 giá treo, trong đó có tên lửa đối không tầm trung AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM và tầm ngắn AIM-9 Sidewinder, cũng như nhiều tên lửa, rocket và bom.

Mỹ đã bán mẫu tiêm kích này cho nhiều quốc gia, trong đó không quân Kuwait đang vận hành 28 chiếc F/A-18C một chỗ ngồi và 7 máy bay F/A-18D hai chỗ ngồi.

Phạm Giang (Theo WSJ, Air & Space Forces)