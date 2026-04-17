Loạt đại học top đầu Việt Nam 'bắt tay' với Thanh Hoa, Bắc Đại

Sinh viên Y, Bách khoa, đại học quốc gia... có cơ hội học tập, lấy bằng ở những ngôi trường danh tiếng như Thanh Hoa, Bắc Kinh, theo thỏa thuận hợp tác giữa các trường.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, ngày 17/4 cho biết nhà trường vừa ký bản ghi nhớ hợp tác 5 năm với Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) - trường trong top 15 thế giới theo QS và THE.

Hai bên thỏa thuận trao đổi giảng viên, sinh viên; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu khoa học chung và thử nghiệm lâm sàng; chia sẻ học liệu, công bố quốc tế và kinh nghiệm đào tạo.

"Đây là hợp tác mở ra cơ hội lớn giữa Đại học Y Hà Nội với trường hàng đầu thế giới, có nhiều điểm tương đồng, lại gần về địa lý, được Chính phủ hai nước ủng hộ và ưu tiên", ông Tú nói.

Nhiều trường của Việt Nam cũng ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa, trong dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 14-17/4.

Ngoài các nội dung hợp tác tương tự Y Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Bắc Kinh thảo luận về phát triển chương trình đào tạo bằng đôi, bằng phụ; công nhận tín chỉ lẫn nhau; tăng cường các chương trình học thuật ngắn hạn và nghiên cứu.

Thỏa thuận của Đại học Bách khoa Hà Nội tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như kỹ thuật, công nghệ, khoa học dữ liệu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại học này cũng ký hợp tác với hai trường khác là là Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh và Đông Hoa.

Trong khi đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) ký bốn thỏa thuận với Đại học Thanh Hoa, Phúc Đán, Quảng Tây và Học viện Ngoại giao của Trung Quốc. Các trường thành viên như Khoa học Xã hội và Nhân văn tăng cường liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu... với Học viện Ngoại ngữ thuộc Đại học Bắc Kinh hay các lĩnh vực Khoa học Chính trị, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ học với Đại học Thanh Hoa.

Trên Fanpage sáng 17/4, Đại học Thanh Hoa cho biết đã ký 8 thỏa thuận với 5 trường của Việt Nam.

Lễ ký bản ghi nhớ giữa trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Bắc Kinh, ngày 13/4. Ảnh: HMU

Trước đó, tại diễn đàn Hợp tác giáo dục đại học, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo hôm 14/4, các đại học của Việt Nam đã ký 52 văn bản thỏa thuận hợp tác. Ngoài Y Hà Nội, Bách khoa, hai đại học quốc gia còn có Đại học Kinh tế Quốc dân, Thủy lợi, CMC, Anh quốc Việt Nam...

Giáo dục đại học Trung Quốc có bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt trong 10 năm qua. Hiện, khoảng 100 trường của nước này có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín thế giới, nổi bật là Thanh Hoa, Bắc Kinh, Phúc Đán, Giao thông Thượng Hải, Chiết Giang, Nam Kinh...

Dương Tâm