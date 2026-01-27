Loạt cựu giám đốc bệnh viện ra tòa vụ nhận 'lót tay' 71 tỷ đồng của công ty dược

Hà Nội18 cựu giám đốc, viện trưởng và nhân viên các bệnh viện tại 8 tỉnh thành bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 71 tỷ đồng để đưa thuốc của Công ty Dược Sơn Lâm vào sử dụng.

Ngày 27/1, vụ án được TAND Hà Nội xét xử sau lần hoãn hôm 25/12/2025.

23 bị cáo gồm: ông Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm) cùng Lê Văn Tình (cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm), Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ) bị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại bị truy tố tội Nhận hối lộ. Trong những cựu giám đốc bệnh viện bị truy tố cùng tội danh có ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM; bà Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Văn Trung (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định), Võ Thị Kim Loan (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre), Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh)...

HĐXX triệu tập người khoảng 30 người có quyền nghĩa vụ liên quan trong đó đại diện BHXH Bắc Giang, OCB, Sacombank, Công ty CP Đông dược Hà Nội...

Các bị cáo tại tòa sáng nay. Ảnh: Thanh Lam

VKSND Tối cao xác định, để Công ty Cổ phần dược phẩm Sơn Lâm cung cấp thuốc được thuận lợi, ông Cách đã chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng.

Ông hối lộ tổng cộng 71,1 tỷ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Chiếm đoạt 18,1 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội và người dân chi trả

Theo cáo buộc, ông Quyền bàn bạc với ông Cách để dùng các thủ đoạn gian dối cho Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho Bệnh viện LanQ tại tỉnh Bắc Giang - đơn vị thành viên của Công ty Y dược LanQ do bị cáo Quyền là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Hai người sau đó hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.

Từ kịch bản này, Công ty Sơn Lâm đã trúng thầu và ký hợp đồng mua bán thuốc trị giá 54 tỷ đồng với LanQ. Khi đang thực hiện hợp đồng, ông Quyền và Cách thay đổi phương thức, thống nhất sẽ mua thuốc của Công ty cổ phần đông dược Hà Nội CQB với giá rẻ hơn và không có hóa đơn chứng từ.

Công ty Sơn Lâm khi đó sẽ chịu trách nhiệm xuất hóa đơn bán hàng theo giá trúng thầu, lập phiếu xuất kho, cung cấp bao bì để LanQ hợp thức hóa thuốc đầu vào. Ngoài phần thuế VAT phải nộp cho nhà nước, Sơn Lâm sẽ hưởng lợi 18% trên tổng giá trị hóa đơn xuất khống.

Từ 26/3/2020 đến 28/4/2021, Công ty Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn cung cấp thuốc cho Công ty LanQ với tổng giá trị là 55,7 tỷ đồng. Trong đó có 86 hóa đơn xuất khống để hợp thức số thuốc không có hóa đơn chứng từ mà LanQ đã mua của Công ty CQB.

Sau khi hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán 40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Cáo trạng xác định ông Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt 18,1 tỷ đồng từ việc mua bán thuốc "chui". Trong đó, ông Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức và chưa được hưởng lợi.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM. Ảnh: Thanh Lam

Cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang 'nhận hối lộ định kỳ theo quý'

VKS cáo buộc nhằm được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giải ngân sớm và vượt quy định tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh ông Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (kế toán trưởng Công ty Y dược LanQ) "đi cửa sau". Từ quý 1/2017 đến 4/2021, bà Kim đã nhiều lần đến gặp, đưa từ 7 đến 60 triệu đồng một quý cho ông Lại.

Việc đưa tiền diễn ra tại phòng làm việc của ông Lại ở trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang vào đầu mỗi quý, thường vào các ngày mùng 5-6 của tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm. Thời gian đưa tiền trùng với lúc gửi mẫu đề nghị thanh toán. Tổng cộng, ông Lại đã nhận 700 triệu đồng.

Sau mỗi lần nhận tiền, ông Lại chỉ đạo các trưởng phòng tạo điều kiện, ưu ái cho Công ty LanQ trong quá trình làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng kinh phí. Từ chỉ đạo của ông Lại, nhiều lần Công ty LanQ được giải ngân khi chưa có biểu mẫu và có hai lần được đề nghị giải ngân tạm ứng vượt quá 80% quy định.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.

