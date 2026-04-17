Loạt công nghệ nâng tầm chất lượng sống của máy lạnh Toshiba Inverter F2 Series

Toshiba vừa ra mắt dòng máy lạnh Inverter trung cấp - F2 Series tích hợp các công nghệ bảo vệ sức khỏe, giữ sạch bầu không khí cũng như kết nối Internet, nâng cấp trải nghiệm cho người dùng.

Dòng máy lạnh Inverter một chiều F2 Series được định vị ở phân khúc trung cấp của Toshiba. Sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan với các model RAS-H10F2KCVSG-V (công suất 1 HP) RAS-H13F2KCVSG-V (1.5 HP), RAS-H18F2KCVSG-V (2HP) và RAS-H24F2KCVSG-V (2.5 HP). Các model đạt hiệu suất năng lượng 5 sao theo chuẩn TCVN 7830:2021, đồng thời tích hợp nhiều tính năng tiết kiệm điện, như công nghệ biến tần Hybrid Inverter và chế độ tiết kiệm điện tối ưu Eco Mode giúp tiết kiệm năng lượng tối đa. Không chỉ vậy, dòng máy lạnh Inverter trung cấp còn chú trọng nâng cao trải nghiệm người dùng với các tính năng chăm sóc sức khỏe và kết nối Internet thông minh.

Máy lạnh Inverter F2 Series của Toshiba. Ảnh: Toshiba

Trước hết, Toshiba F2 Series chú ý đến sức khỏe người dùng với một loạt tính năng tinh lọc không khí giúp chăm sóc cả sức khỏe và làn da.

Cụ thể, để làm sạch không khí trong phòng, dòng sản phẩm này tích hợp công nghệ tinh lọc không khí Ultra Pure - là sự kết hợp giữa Leuconostoc Enzym (công nghệ lọc khí độc quyền của Toshiba) và bộ màng lọc bụi PM 1.0. Trong đó, màng lọc bụi PM 1.0 có thể lọc sạch bụi bẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy cũng như khói thuốc. Còn Leuconostoc enzyme sử dụng enzyme tự nhiên kết hợp các thành phần kháng khuẩn như tinh thể bạc Ag+, giúp tiêu diệt vi khuẩn, virus và các tác nhân gây hại trong không khí. Nhờ đó, máy lạnh Toshiba không chỉ làm mát mà còn đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Không dừng lại đó, dòng máy lạnh Inverter F2 series còn tích hợp công nghệ Plasma Ion góp phần mang lại bầu không khí tinh khiết và trong lành hơn. Đây là công nghệ cao cấp được Toshiba trang bị trên các dòng sản phẩm từ trung cấp trở lên. Với công nghệ này, ở điện trường cao, máy lạnh liên tục tạo ra vô số ion lan tỏa khắp phòng. Các ion này chủ động tìm kiếm virus, vi khuẩn và mùi hôi trong phòng, bám vào đó để hấp thụ và phân hủy, từ đó giúp bầu không khí trong nhà giảm tối đa những tác nhân gây hại cho đường hô hấp.

So với các dòng máy lạnh phổ thông ngoài thị trường, F2 Series còn cao cấp hơn với tính năng Hada Care chăm sóc làn da. Cụ thể, các máy lạnh Inverter F2 Series với thiết kế cánh đảo gió đặc biệt có khả năng đưa làn gió lên phía trên trần và đẩy làn gió ra xa khắp phòng. Từ đó, không khí lạnh trong phòng sẽ được tỏa đều, mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu cho người dùng. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị cánh đảo gió 4D có khả năng đảo gió 4 chiều (lên, xuống và trái, phải). Đây là thiết kế nâng cao chỉ có ở một số sản phẩm cao cấp, trong khi các dòng máy lạnh phổ thông sẽ chỉ đảo gió lên và xuống. Với sự kết hợp hoàn hảo trên, không khí lạnh sẽ được tỏa đều khắp phòng, giảm hiện tượng gió lạnh buốt tại một điểm giúp phòng tránh các bệnh hô hấp, viêm mũi. Đồng thời, độ ẩm trong phòng cũng sẽ cân bằng hơn, ngăn ngừa tình trạng khô da, xơ tóc khi người dùng sử dụng máy lạnh lâu dài.

Để chăm sóc sức khỏe người dùng và không gian gia đình cũng như chính máy lạnh, Toshiba còn ứng dụng công nghệ chống bám bẩn độc quyền Magic Coil vào tất cả model máy lạnh. Cụ thể, cánh tản nhiệt của máy lạnh được phủ lớp vật liệu có khả năng ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc bám ở bề mặt của lá nhôm. Nhờ lá nhôm luôn sạch sẽ, đảm bảo dàn lạnh thông thoáng, góp phần nâng cao hiệu suất làm lạnh, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí bảo trì, vệ sinh máy lạnh định kỳ. Hơn nữa, nhờ ngăn ngừa nấm mốc và mầm bệnh gây hại, Magic Coil góp phần giúp người dùng tận hưởng bầu khí an toàn cho sức khỏe.

Để nâng cao trải nghiệm người dùng, dòng máy lạnh Inverter trung cấp - Toshiba F2 Series ra mắt trong năm 2026 được tích hợp kết nối Internet và điều khiển thông qua ứng dụng TSmartLife trên điện thoại. Đại diện Toshiba Lifestyle Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên các dòng máy lạnh mới của thương hiệu được tích hợp công nghệ iOT. Theo đó, người dùng có thể bật/tắt máy lạnh cũng như điều chỉnh nhiệt độ, cài đặt nhiệt độ ngủ thông minh thông qua ứng dụng. Với những ai muốn về nhà được tận hưởng ngay không gian mát lạnh, ứng dụng TSmartLife có rất nhiều ý nghĩa. "Những ngày TP HCM nóng nực với nhiệt độ lên đến 35, 36 độ C như hiện nay, khi bắt đầu rời văn phòng về nhà, mình bật luôn máy lạnh qua app TSmartLife, nên về đến nhà được hưởng ngay không khí mát lạnh", chị Thu Hà, một nhân viên văn phòng chia sẻ.

Máy lạnh inverter có thể điều khiển từ xa qua app TSmartLife. Ảnh: Toshiba

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến lợi ích sức khỏe cũng như sự tiện nghi, dòng máy lạnh Inverter trung cấp - F2 Series của Toshiba dù mới ra mắt đã nhận được sự đón nhận tích cực từ thị trường. Là dòng sản phẩm trung cấp, được trang bị các tính năng và công nghệ cao cấp, giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, máy lạnh Toshiba F2 Series phù hợp cho đa số người dùng, nhất là tầng lớp trung lưu, được đánh giá "đáng để trải nghiệm trong mùa hè này".

Hoàng Anh