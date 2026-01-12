Loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng trần

VN-Index tăng hơn 9 điểm, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán với thanh khoản cao nhất gần 4 tháng, hàng loạt mã tăng trần.

Khép lại một tuần thị trường phân hóa cao, chứng khoán khởi động tuần mới với sắc xanh được giữ cả ngày. Sau khi xử lý các giao dịch với giá mở cửa, thị trường ghi nhận mức tăng vượt trội về thanh khoản, trong đó độ rộng nghiêng về bên tăng giá.

Chỉ sau 45 phút đầu, VN-Index đạt mức cao hơn tham chiếu 20 điểm, có xu hướng kiểm tra lại vùng giá 1.890 điểm, gần chạm mức kỷ lục của phiên 8/1. Tuy nhiên, chỉ số chung phải điều chỉnh sau đó khi các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup suy giảm.

Sang buổi chiều, chứng khoán cải thiện trở lại khu vực 1.880 điểm nhưng không giữ được quá lâu. Sau 14h, chỉ số chung chủ yếu dao động quanh 1.870-1.875 điểm dù có đến hơn một nửa cổ phiếu giữ sắc xanh. VN-Index đóng cửa ở trên 1.877 điểm, cao hơn cuối tuần trước khoảng 9 điểm.

Sàn HoSE chốt phiên với 240 cổ phiếu tăng, nhiều gấp 2,6 lần so với số cổ phiếu giảm giá. Điều này cho thấy mức độ đồng thuận trên thị trường được cải thiện khá cao.

Ngân hàng và chứng khoán trở thành động lực chính trong hôm nay. Cả hai vừa dẫn dắt thị trường về thanh khoản, vừa có hiệu suất vượt trội. Loạt cổ phiếu thuộc hai ngành này cũng ghi nhận mức tăng hết biên độ như VCB, BID, VPB, SSI, VIX, VCI, VND, HCM, FTS hay BSI... Các mã này đều ghi nhận thanh khoản trên trăm tỷ đến hơn nghìn tỷ đồng, khớp lệnh diễn ra liên tục dù có cổ phiếu đã tăng trần từ sáng.

Trong 10 mã đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index, có đến 9 mã thuộc ngành ngân hàng và chứng khoán, dẫn đầu lần lượt là VCB, BID và VPB. Riêng cổ phiếu Vietcombank đã có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp, trong đó có 2 phiên khoác sắc tím.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận sự dịch chuyển của dòng tiền tìm đến các cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn nhà nước. Hôm nay, một số mã này cũng tăng trần như CTR của Công trình Viettel hay VTP của Viettel Post.

Ở chiều ngược lại, các mã "họ" Vin trở thành lực cản khiến chỉ số chung không tăng cao. VIC và VHM nằm sàn, lần lượt giảm về 163.700 đồng và 130.200 đồng một đơn vị, cùng thanh khoản hơn nghìn tỷ. VRE có lúc giảm hết biên độ trước khi chốt phiên ở 32.600 đồng, sụt 6,9%.

Bộ ba cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup dẫn đầu nhóm gây ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường hôm nay. Nhịp điều chỉnh này diễn ra sau giai đoạn "họ" Vin tăng mạnh, thành nhân tố chính giúp VN-Index tiến lên vùng 1.800 điểm từ cuối năm trước đến nay.

Thanh khoản tăng cùng điểm số. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt hơn 40.700 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2025. Thanh khoản cao giữa lúc độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng, cho thấy lực cầu đang lớn và sôi động trở lại.

Tâm lý thị trường hôm nay cũng được hỗ trợ bởi việc khối ngoại mua ròng khoảng 1.083 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 12/2025. Họ gom mạnh ở VCB, VPB, HPG, MWG và TCX. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn bán ròng khá mạnh ở VRE, VHM, STB và CTG.

Trong báo cáo cuối tuần trước, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng áp lực điều chỉnh đang đến với các cổ phiếu đã dẫn dắt VN-Index tăng mạnh trong năm 2025. Trong khi đó, dòng tiền có dấu hiệu cơ cấu sang các cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước hay các mã có nền tảng cơ bản tốt, và đã có thời gian tích lũy kéo dài trong năm 2025.

SHS cho rằng, thị trường vẫn có thể tiếp tục được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp vốn nhà nước với động lực từ Nghị quyết 79. Nhà đầu tư có thể theo dõi, đánh giá các cơ hội tốt ở những nhóm mã này.

Tất Đạt