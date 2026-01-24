Loạt chuyên gia Đức kêu gọi rút hơn 1.200 tấn vàng dự trữ khỏi Mỹ

Các chuyên gia kinh tế Đức kêu gọi thu hồi toàn bộ vàng ký gửi ở Mỹ, do thay đổi về quan hệ và sự khó đoán của ông Trump.

"Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, ký gửi lượng lớn vàng tại Mỹ dường như quá rủi ro. Để bớt lệ thuộc vào Mỹ và tự chủ hơn về mặt chiến lược, Ngân hàng Trung ương Đức nên cân nhắc rút số vàng này về nước", Emanuel Monch, nhà kinh tế hàng đầu kiêm cựu trưởng bộ phận nghiên cứu tại Ngân hàng Trung ương Đức, cho biết hôm 23/1.

Đức là quốc gia có dự trữ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, với tổng giá trị gần 450 tỷ euro (532 tỷ USD). Hơn một nửa trong số này được giữ tại Ngân hàng Trung ương Đức, 12% tại Ngân hàng Anh ở London, trung tâm giao dịch vàng toàn cầu. 37% còn lại, tương đương 1.236 tấn với trị giá 164 tỷ euro, đang nằm trong kho của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Những thỏi vàng trong phòng ký gửi của nhà vàng Pro Aurum ở Munich, Đức, ngày 10/1/2025. Ảnh: Reuters

Ngân hàng Trung ương Đức cho biết họ thường xuyên kiểm toán vàng lưu kho. Stefan Kornelius, phát ngôn viên chính phủ Đức, cho hay nội các của Thủ tướng Friedrich Merz chưa cân nhắc đến việc rút vàng.

Emanuel Monch là một trong nhiều nhà kinh tế Đức đang ủng hộ phương án đưa vàng về nước. Họ cho rằng hành động này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu giảm lệ thuộc vào Mỹ mà nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang cố gắng thực hiện gần đây.

Michael Jager, lãnh đạo Hiệp hội Người nộp thuế Đức và châu Âu, nhấn mạnh Berlin cần hành động ngay. Ông cho rằng kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát Greenland là lời nhắc nhở cần hết sức chú ý.

"Tổng thống Donald Trump là người khó đoán, ông ấy làm mọi cách để làm lợi cho nước Mỹ. Đó là lý do tại sao vàng của Đức không còn an toàn trong các kho của Fed nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump vẫn nung nấu ý định với Greenland? Nguy cơ Ngân hàng Trung ương Đức không còn khả năng tiếp cận số vàng của mình đang tăng lên. Do đó, nên rút vàng dự trữ về nước", ông cho hay.

Jager năm ngoái viết thư kiến nghị gửi Ngân hàng Trung ương Đức và Bộ Tài chính, thúc giục họ "đưa vàng của chúng ta về nhà".

Trước đây, chỉ có đảng cực hữu Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) thường xuyên nhắc đến đưa vàng về nước, nhưng chủ đề này đã bắt đầu được đề cập nhiều hơn trong chính trường Đức.

Nghị sĩ Katharina Beck, thành viên của đảng Xanh đối lập, ủng hộ thu hồi vàng vì cho rằng chúng là "mỏ neo quan trọng cho ổn định và niềm tin, không được phép trở thành quân cờ trong các tranh chấp địa chính trị".

Tuy nhiên, Clemens Fuest, chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế và là một trong những nhà kinh tế hàng đầu nước Đức, lại phản đối đề xuất này. Ông cho rằng hành động rút vàng dự trữ khỏi Mỹ có thể dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn và "chỉ đổ thêm dầu vào lửa trong tình hình hiện tại".

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel hồi tháng 10/2025 khẳng định "không có lý do gì phải lo lắng" về số vàng được Đức ký gửi tại Fed.

Frauke Heiligenstadt, người phát ngôn của nhóm nghị sĩ về chính sách tài chính của đảng Dân chủ Xã hội Đức, bày tỏ thấu hiểu với lo ngại về số vàng dự trữ ở Mỹ nhưng cho rằng không cần hoảng loạn.

"Dự trữ vàng của Đức đang được phân bổ rất hợp lý. Với một nửa số vàng được cất giữ ngay tại Frankfurt, Đức hoàn toàn có thể chủ động trong mọi tình huống. Duy trì một phần vàng tại New York là cần thiết vì Đức, châu Âu và Mỹ luôn có mối quan hệ mật thiết về chính sách tài chính", bà cho hay.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)