Loạt chiến hạm Mỹ ở Caribe sơ tán, tránh bão mạnh nhất năm nay

Một số chiến hạm Mỹ đang làm nhiệm vụ chống ma túy ở Biển Caribe phải di chuyển để né tránh Melissa, cơn bão có sức gió 280 km/h.

"Hải quân Mỹ đang liên tục ra quyết định liên quan đến bão Melissa, dựa trên thông tin thời tiết hiện tại và dự báo. Sự an toàn của quân nhân và gia đình họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", một quan chức hải quân Mỹ cho biết hôm 27/10.

Quan chức này tiết lộ một số chiến hạm Mỹ đang làm nhiệm vụ chống ma túy ở Biển Caribe phải di chuyển để tránh bão Melissa, song không nêu tên và số lượng cụ thể. "Cơn bão dự kiến không ảnh hưởng tới hoạt động ở khu vực, nhiều tàu trong số 8 chiến hạm triển khai ở khu vực đã nằm ngoài đường đi của bão", người này nói thêm.

Dự báo đường đi của bão Melissa. Đồ họa: Guardian

Melissa được phân loại là bão cấp 5, cao nhất trong thang phân loại của Mỹ, với tốc độ gió duy trì tối đa khoảng 280 km/h, là cơn bão mạnh nhất trên thế giới kể từ đầu năm.

Giới quan sát cho biết Melissa có độ tàn phá lớn do di chuyển chậm hơn hầu hết các cơn bão khác, chỉ khoảng 5 km/h hoặc chậm hơn. Điều này đồng nghĩa các khu vực trên đường đi của bão sẽ phải hứng chịu điều kiện khắc nghiệt trong thời gian lâu hơn.

Quân đội Mỹ đang triển khai Nhóm tác chiến tàu đổ bộ Iwo Jima ở phía nam Biển Caribe, với hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, cùng hai tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio và USS Fort Lauderdale.

Những chiến hạm khác của Mỹ hoạt động tại khu vực gồm tàu khu trục USS Jason Dunham, USS Stockdale và USS Gravely, tuần dương hạm USS Lake Erie và tàu tác chiến ven biển USS Wichita. Quan chức Mỹ không nêu vị trí cụ thể của các chiến hạm. USS Gravely hôm 26/10 cập cảng ở Trinidad và Tobago để chuẩn bị cho những đợt diễn tập chung kéo dài đến ngày 30/10.

Thủy quân lục chiến Mỹ cũng triển khai 10 tiêm kích tàng hình F-35B đến Puerto Rico để hỗ trợ các tàu chiến.

Tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima diễn tập trên khu vực Biển Carribe ngày 4/9. Ảnh: US Navy

Lực lượng Mỹ đã tiến hành 10 cuộc tập kích nhằm vào các xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela, và trên Thái Bình Dương, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Washington đến nay chưa công bố bằng chứng cho thấy các mục tiêu bị không kích là tội phạm ma túy.

Chiến dịch làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Maduro tháng trước mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Căng thẳng tiếp tục leo thang trong tuần qua khi Lầu Năm Góc rút nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford khỏi châu Âu để triển khai đến vùng Caribe. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố nước này đang bắt đầu diễn tập phòng thủ bờ biển nhằm đối phó các mối đe dọa quân sự quy mô lớn.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)