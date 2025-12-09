Loạt bang Mỹ sắp nâng lương tối thiểu lên hơn 15 USD một giờ

Hàng triệu người tại 22 bang và địa phương khắp nước Mỹ từ đầu năm sau sẽ được tăng lương tối thiểu giữa gánh nặng vật giá leo thang.

Báo cáo "Tăng lương từ Bờ Đông sang Bờ Tây năm 2026" của Dự án Luật Việc làm Quốc gia (NELP) ngày 3/12 thống kê 22 tiểu bang và 66 thành phố, hạt trên khắp nước Mỹ sẽ đồng loạt điều chỉnh lương tối thiểu, dù cho mức sàn trong quy định liên bang vẫn ở mốc 7,25 USD một giờ từ năm 2009 đến nay.

Các quy định mới về lương tối thiểu sẽ có hiệu lực tại 19 bang và 49 địa phương ngày 1/1/2026. Những bang và địa phương còn lại sẽ tiếp tục nâng mức lương cơ sở trong giữa năm, bằng biện pháp điều chỉnh theo lạm phát hoặc tổ chức bỏ phiếu để quyết định.

Đến cuối năm 2026, 79 khu vực pháp lý trên toàn nước Mỹ sẽ đạt hoặc vượt mức lương 15 USD một giờ. 57 khu vực, trong đó có một số bang lớn như California, New Jersey, New York và Washington, sẽ vượt mốc 17 USD một giờ.

Tại bang New York, thành phố New York, hạt Long Island và hạt Westchester sẽ tăng lương tối thiểu lên 17 USD/giờ, trong khi phần còn lại của bang tăng lên 16 USD một giờ. Tại Denver thuộc bang Colorado, mức lương tối thiểu sẽ đạt 19,29 USD một giờ.

Một số địa phương áp dụng mức lương dựa trên quy mô doanh nghiệp. Tại hạt Novato thuộc bang California, các công ty lớn với trên 100 nhân sự phải trả tối thiểu 17,73 USD một giờ, trong khi doanh nghiệp nhỏ có chưa đến 25 nhân sự sẽ áp dụng mức 16,90 USD một giờ.

Công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất điều hòa tại bang Texas, ngày 15/10. Ảnh: AFP

Các quy định mới về lương tối thiểu được triển khai giữa lúc nước Mỹ đối mặt với cuộc "khủng hoảng chi phí sinh hoạt", theo NELP.

Giá cả hàng hóa tổng thể đã tăng hơn 23% kể từ năm 2020. Yannet Lathrop, nhà nghiên cứu cấp cao của NELP, nhận định chính sách này là "phao cứu sinh" cho người lao động thu nhập thấp, giúp họ chi trả các nhu cầu cơ bản như nhà ở và thực phẩm.

Tuy nhiên, sự chênh lệch vùng miền vẫn rất lớn. Theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng, mức lương tối thiểu liên bang vẫn giữ nguyên ở mức 7,25 USD/giờ kể từ năm 2009. Hiện có 20 bang, chủ yếu ở miền nam và do đảng Cộng hòa lãnh đạo như Alabama, Texas, Iowa, vẫn áp dụng mức sàn này.

Báo cáo của NELP nhấn mạnh sự chênh lệch này có tác động lớn đối người lao động da đen và gốc Mỹ Latin. Hai nhóm này vốn chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao động tại các bang miền nam, nhưng đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mức lương thấp và nền kinh tế biến động liên tục.

Tuy nhiên, chính sách tăng lương cũng vấp phải sự phản đối từ doanh nghiệp và một số nhà lập pháp.

Tại bang Rhode Island, kế hoạch tăng lương lên 20 USD một giờ vào năm 2030 đã bị rút xuống còn 17 USD vào năm 2027 sau khi giới doanh nghiệp cảnh báo về nguy cơ sa thải nhân viên và tăng giá hàng hóa.

Nghị sĩ bang Rhode Island David Place, thuộc đảng Cộng hòa, cảnh báo "mức lương tối thiểu thực tế sẽ rơi về 0 USD" nếu quy định mới khiến chủ doanh nghiệp không đủ khả năng chi trả và người lao động bị mất việc.

Tương tự tại Missouri, dù cử tri bỏ phiếu ủng hộ tăng lương và chế độ nghỉ ốm, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa vẫn thông qua dự luật bãi bỏ quy định nghỉ ốm và hủy bỏ cơ chế tăng lương tự động theo lạm phát trong tương lai nhằm "bảo vệ doanh nghiệp nhỏ" và cắt giảm các quy định tốn kém đối với doanh nghiệp.

Thanh Danh (Theo CBS, Syracuse, Stateline)