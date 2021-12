Loạt ảnh Việt đoạt giải quốc tế trong năm 2021

All About Photo (AAP) là cuộc thi ảnh thường niên của tạp chí nhiếp ảnh AAP Magazine đã diễn ra 6 năm qua, quy tụ các nhiếp ảnh gia khắp thế giới gửi tác phẩm dự thi. Ngoài các giải chính, cuối tháng 5 cuộc thi công bố 34 ảnh giải danh dự triển lãm và in trên tạp chí AAP Magazine số đặc biệt.

Trong số các tác phẩm được chọn vào triển lãm có bức Trái tim của biển do nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước Hoài chụp cảnh quăng lưới đánh bắt cá vào một buổi sớm ở Phú Yên. Tác giả chia sẻ: "Nhìn từ trên cao lưới quăng ra tạo hình như trái tim. Với những ngư dân ở đây, bắt được đầy thuyền cá tôm không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là món quà tự nhiên trao cho họ".