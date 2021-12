Loa không dây dáng cổ điển giá gần 10 triệu đồng

Phía sau Addon C5A là lỗ thoát hơi cùng hệ thống cổng kết nối, gồm cổng nguồn, cổng mạng LAN, cổng USB để sạc các thiết bị di động, phím kết nối Wi-Fi. Loa cũng có cổng Line In nhận tín hiệu analog có dây và cổng Sub Out hỗ trợ gắn thêm loa siêu trầm rời nếu người dùng có nhu cầu.

Sản phẩm của Audio Pro không tích hợp pin, do đó có thể gây bất tiện vì phải phụ thuộc nguồn điện lưới. Bù lại, nhà sản xuất có thêm không gian bên trong để tích hợp các linh kiện phục vụ tính năng khác.