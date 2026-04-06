Loa di động đầu tiên hỗ trợ Bluetooth 6.0 giá một triệu đồng

Boom Go 3i thuộc phân khúc loa di động nhỏ gọn, thiết kế vuông vắn với kích thước tương đương lòng bàn tay và trọng lượng 380 g tương tự dòng Micro SoundLink của Bose. Mặt trước làm bằng lưới kim loại và có thêm đèn LED RGB. Thiết bị có giá công bố 1,29 triệu đồng nhưng giá bán lẻ ở mức một triệu đồng, chung phân khúc với JBL Go 4, Sony SRS-XB100 và rẻ hơn giá 2,7 triệu đồng của Bose Micro SoundLink.
Đây cũng là mẫu loa di động đầu tiên tại Việt Nam trang bị Bluetooth 6.0 mới nhất với độ trễ thấp và hỗ trợ Auracast ổn định hơn. Auracast giúp người dùng có thể kết nối nhiều loa thành một hệ thống âm thanh công suất lớn hơn, hoặc nghe nhạc từ một nguồn phát sử dụng công nghệ này.
Google đã cho phép phát âm thanh bằng Auracast trên Android 16 và các model cao cấp như Galaxy S26 Ultra hay Xiaomi 17 Ultra đều hỗ trợ tính năng này.
So với các đối thủ, Boom Go 3i linh hoạt và tiện lợi hơn trong cách sử dụng khi có dây đeo silicon với chốt cài kép giúp dễ dàng móc vào balo, cành cây, ghi đông xe… Mặt bên trang bị một màn hình nhỏ, hiển thị dung lượng pin và các chế độ đang kết nối, Đây là trang bị hiếm thấy trong tầm giá vì các model dưới ba triệu đồng thường sử dụng đèn LED để hiển thị thông tin. Ngoài ra, hệ thống đèn RGB tùy chỉnh có khả năng nháy theo nhạc giúp tăng thêm trải nghiệm thị giác.
Là dòng loa ngoài trời, sản phẩm có chuẩn chống bụi và nước IP68 giúp "sống sót" khi rơi xuống nước. Sản phẩm có khả năng nổi trên mặt nước như một số mẫu loa ngoài trời của JBL hay Bose, bên cạnh khả năng chống va đập khi rơi từ độ cao một mét.
Pin của Boom Go 3i có dung lượng 4.800 mAh cho thời lượng pin tối đa 24 tiếng ở mức âm lượng 50% và tắt đèn. Nếu sử dụng ở mức 70% và mở đèn, thời lượng pin vào khoảng 15 tiếng, còn mở hết âm lượng và bật đèn, loa hoạt động liên tục được 6 tiếng. Người dùng còn có thể sử dụng loa như một viên pin dự phòng để sạc ngược cho smartphone trong trường hợp khẩn cấp.
Sản phẩm có công suất 15 W, cao gấp ba lần JBL Go 4, Sony SRS-XB100 hay Bose Micro SoundLink. Âm lượng cực đại lên tới 92 dB, phục vụ tốt nhu cầu nghe cá nhân hoặc nhóm nhỏ ngoài trời. Âm thanh mặc định thiên về dải trung, giúp tiếng guitar và giọng hát rõ ràng nhưng dải cao và âm trầm chưa ấn tượng. Ngoài ra, khi mở âm lượng lớn hơn 80%, âm thanh có hiện tượng gắt và giảm độ tách bạch âm thanh. Tuy nhiên, người dùng có thể cải thiện với ứng dụng Soundcore bằng cách kích hoạt chế độ BassUp 2.0 và tinh chỉnh EQ để tăng dải trầm và cao.
Ứng dụng Soundcore ngoài cho phép tùy chỉnh sâu các thông số còn có tính năng Voice Amplifier cho phép người dùng sử dụng smartphone như micro và nói qua loa để phóng đại giọng nói giống các loa cầm tay.
