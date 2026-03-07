Lỡ yêu người đàn ông có vợ sau 10 năm phát hiện chồng ngoại tình

Tôi biết nếu tiếp tục, những người còn lại sẽ đau khổ vì chúng tôi nên tôi đang cố gắng thoát khỏi mối quan hệ này.

Tôi là kiểu phụ nữ truyền thống, suốt ngày chỉ biết yêu chồng, chăm con và lo trọn vẹn chu đáo cho gia đình. Nhưng khi tôi phát hiện chồng ngoại tình, tôi sụp đổ niềm tin vào chồng. Suốt 10 năm chung sống, tôi vẫn không thể quên những việc chồng từng gây ra tổn thương cho tôi. Chồng luôn vô tâm, lạnh nhạt, thờ ơ với vợ và cho rằng sự hy sinh của vợ là hiển nhiên. Dù vậy, tôi vẫn luôn sống tốt với chồng, con, đối nội đối ngoại đều ổn.

Đỉnh điểm năm ngoái, hai vợ chồng cãi nhau, chồng đánh tôi. Từ đó, trong tôi vụn vỡ những tổn thương. Cho đến khi gặp anh, tôi không biết vì sao mình lại mở lòng và kể cho anh nghe hết những chuyện tôi đã cố chôn chặt trong lòng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ dừng lại như vậy là đủ nhưng những lần tôi quyết tâm chấm dứt, anh níu kéo và tôi lại mềm lòng. Dường như có một sợi dây vô hình giữa tôi và anh. Nhiều lần chúng tôi chạm mặt nhau rất tình cờ.

Tôi biết mối quan hệ của anh và tôi là sai trái vì cả hai đều đã có gia đình và không muốn đánh đổi hạnh phúc của mình vì còn hai đứa con. Chồng tôi và vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Tôi biết nếu tiếp tục, những người còn lại sẽ đau khổ vì chúng tôi nên tôi đang cố gắng thoát khỏi mối quan hệ này. Nhưng một khi đã có tình cảm, đâu dễ gì buông tay. Khi viết những dòng tâm sự này, tôi đã quyết tâm rời xa anh để cho nhau cuộc sống bình yên, cũng như dành cho nhau sự tôn trọng cuối cùng mà tôi có thể làm cho anh.

"Gửi anh - người em đáng lẽ không nên gặp và không nên có tình cảm. Có những mối quan hệ không phải để đi cùng nhau cả đời, mà chỉ để lại trong tim một khoảng nhớ, day dứt, thậm chí là cả dằn vặt, đau khổ".

Linh Phương