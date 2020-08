Lộ trình học tối ưu tại hội thảo online cùng UNSW Global

Hội thảo trực tuyến do công ty Đức Anh tổ chức, từ 10h - 12h, chủ nhật, ngày 30/8; hình thức online trên nền tảng Zoom. Link đăng ký tham dự tại đây.

Để tham gia hội thảo trực tuyến, phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể cài đặt miễn phí ứng dụng Zoom, hoặc liên hệ với Đức Anh để được hỗ trợ.

- Link webinar: https://us02web.zoom.us/w/84418580796.

- Webinar ID: 844 1858 0796.

Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học/ học bổng, gửi trước cho Đức Anh qua email duhoc@ducanh.edu.vn bản scan các giấy tờ: học bạ, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh để được xét trước.

Tại hội thảo online, đại diện UNSW Global, Australia sẽ trao đổi và giải đáp về:

- Các chương trình học, với hai chương trình mới, thực tiễn: Diploma in Business & Diploma in Computer Science bên cạnh các chương trình có sẵn;

- Giải pháp du học hiệu quả mùa dịch Covid-19: Chọn học online ngay kỳ tháng 8 hay nhập học kỳ 1/2021;

- Học dự bị - cao đẳng chuyển tiếp lên đại học: Lợi thế ra sao so với học thẳng lên đại học?

- Yêu cầu đầu vào của khóa dự bị đại học, diploma - đại học?

- Học bổng 7.500 AUD - còn bao nhiêu suất?

- Hỗ trợ của trường dành cho sinh viên quốc tế học online;

- Hướng dẫn chi tiết các bước làm hồ sơ xin học - xin visa du học.

Tọa lạc tại Sydney sôi động, UNSW Global cung cấp chương trình dự bị và cao đẳng chuyển tiếp thẳng lên năm hai bậc cử nhân tại UNSW - trường top 50 thế giới.

UNSW - trường top và chất lượng 5 sao cho sinh viên

- Trường xếp thứ tư tại Australia và 44 toàn thế giới (QS World University Rankings 2021);

- Là thành viên của nhóm 8 trường đại học hàng đầu nước Australia (Go8);

- Được xếp hạng QS Five Star Plus tối đa vào năm 2019 cho giảng dạy, nghiên cứu, việc làm, cơ sở vật chất, quốc tế hóa, toàn diện, chuyên môn và đổi mới;

- Là một trong ba trường của Australia thuộc Hiệp hội các trường đại học danh tiếng nhất Universitas 21;

- Là thành viên của The Global Alliance of Technological Universities, một mạng lưới các trường đại học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới, và The Association of Pacific Rim Universities (APRU);

- Trường có nhiều chuyên ngành nằm trong top 50 - 100 thế giới;

- Chương trình MBA của UNSW nằm trong top 75 toàn cầu, theo Financial Times Global MBA Rankings 2019;

- Xếp hạng ba tại Australia và 27 toàn cầu về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng, theo QS Graduate Employability Rankings 2020;

- Xếp thứ nhất tại Sydney và NSW về danh tiếng với nhà tuyển dụng (QS Graduate Employability Rankings 2020);

- UNSW đã đào tạo bốn trong số năm người trẻ giàu nhất ở Australia (AFR Young Rich List 2019).

Lý do sinh viên chọn chương trình UNSW Diploma

- Đây là chương trình hợp lý dành cho học sinh quốc tế hết lớp 12 hoặc sinh viên học xong khóa dự bị đại học tại trường, nếu bạn: Cần nâng cao thêm kiến thức & kỹ năng học tập; lỡ mất kỳ nhập học vào chương trình cử nhân; không đủ điều kiện để vào thẳng chương trình cử nhân.

- Lợi thế của chương trình UNSW Diploma:

+ Lộ trình nhanh - hiệu quả để vào năm hai chương trình cử nhân tại UNSW - Top 50 thế giới;

+ Chương trình học được thiết kế phù hợp với sinh viên quốc tế;

+ Thời gian học tương đương với các sinh viên học thẳng năm nhất đại học;

Học bổng lên đến 7.500 AUD, xét dựa trên kết quả học tập, không cần nộp hồ sơ xin học bổng;

+Các kì nhập học linh hoạt: tháng 1, 5, 8;

+ Học trong khuôn viên UNSW, truy cập toàn bộ cơ sở vật chất của trường: thư viện, lớp học, các câu lạc bộ và tham gia vào các hoạt động xã hội...

+ Trải nghiệm cuộc sống sinh viên UNSW ngay từ ngày đầu nhập học;

+ Sĩ số lớp học nhỏ - tăng cường tương tác giữa giáo viên và sinh viên;

+ Có ít nhất 20% các giờ học phụ đạo;

+ Hỗ trợ thêm về tiếng Anh và học thuật;

+ Làm quen và dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống của một sinh viên đại học UNSW.

Lộ trình chuyển tiếp thẳng lên năm hai các chương trình cử nhân hot tại UNSW.

Các chương trình Diploma

1. Diploma in Business:

Chương trình kéo dài 12 tháng (ba kỳ) với 12 tuần một kỳ; học phí: 39.360 AUD; chuyển tiếp lên hai khóa Bachelor: Commerce hoặc Economics, với 13 chuyên ngành cho bạn lựa chọn.

Thứ hạng:

- UNSW Business School là trường đào tạo Kinh doanh số một tại Australia:

- Xếp hạng nhất tại Australia và 15 thế giới về Kế toán và Tài chính (QS World University Rankings by Subject, 2020);

- Xếp thứ 2 tại Australia và top 50 thế giới về Kinh doanh và Quản lý (QS World University Rankings by Subject, 2020);

- Xếp thứ hai về mức lương cho sinh viên tốt nghiệp bậc Cử nhân (2019 QILT Graduate Outcomes Survey);

- Nhiều CEO nằm trong top 50 công ty tại Australia hơn bất cứ trường đại học nào.

2. Diploma in Computer Science:

Chương trình gồm 9 môn học kéo dài 12 tháng (ba kỳ) với 12 tuần một kỳ; học phí: 43.200 AUD; chuyển tiếp lên năm hai chương trình Bachelor of Science (Computer Science)

Thứ hạng:

- Xếp thứ nhất tại Australia về ngành Kỹ thuật (QS World University Rankings by Subject 2020);

- Xếp thứ 30 thế giới về Computer Science (US News & World Report 2020)

- Xếp thứ nhất Australian startup founder (Startup Muster 2018)

3. Diploma in Engineering:

Chương trình gồm 9 môn học kéo dài 12 tháng (ba kỳ) với 12 tuần một kỳ; học phí: 43.200 AUD; chuyển tiếp lên năm hai chương trình Bachelor of Engineering, với 17 chuyên ngành;

Thứ hạng: UNSW Sydney xếp hạng nhất tại Australia về Kỹ thuật và Công nghệ (QS Rankings by Subject 2020).

4. Diploma in Science:

Chương trình gồm 8 môn học kéo dài 12 tháng (ba kỳ) với 12 tuần một kỳ; học phí: 38.400 AUD; chuyển tiếp lên năm hai chương trình Bachelor of Science, với 16 chuyên ngành; khoa Science có 400 nhân viên và 700 nghiên cứu sinh.

Học dự bị đại học - nếu không muốn học Diploma

Chương trình dành cho học sinh hoàn thành lớp 11 hoặc 12 với bốn lĩnh vực: Nghệ thuật - Tài chính - Thiết kế - Khoa học;

Các khóa học:

- Transition: 4 tháng, yêu cầu GPA lớp 12 ≥ 8.0;

- Standard: 9 tháng, yêu cầu GPA lớp 11 ≥ 7.5 hoặc GPA lớp 12 ≥ 6.5;

- Standard Plus: 12 tháng, yêu cầu GPA lớp 11 ≥ 6.5 hoặc GPA lớp 12 ≥ 6;

- Extended: 15 tháng, yêu cầu GPA lớp 11 ≥ 6.5 hoặc GPA lớp 12 ≥ 6.

Lợi thế của chương trình dự bị đại học:

- Chương trình học được cá nhân hóa, học đúng những gì bạn cần để bổ trợ cho học lên bậc cử nhân;

- Tăng cường khả năng tiếng Anh;

- Phát triển tư duy phê phán và các kỹ năng học tập cần thiết khác để thành công ở bậc đại học.

Học xong dự bị, học sinh chuyển tiếp thẳng lên năm nhất bậc Cử nhân tại UNSW.

Ưu thế của học online

- Sinh viên sẽ học online từ ngày 31/8 và bay tới Australia khi quốc gia này mở biên. Sinh viên sẽ hoàn thành khóa học tại trường.

- Hạn cuối chấp nhận nhập học online: ngày 30/8.

- Lớp học online sĩ số nhỏ;

- Tư vấn trực tuyến với giáo viên;

- Hai giáo viên mỗi tiết học cho phép chú ý tới từng sinh viên;

- Phòng thí nghiệm, thực hành, thi và đánh giá online.

Lộ trình học tối ưu tại hội thảo online cùng UNSW Global Hình thức học online tại UNSW.

Hỗ trợ từ công ty Đức Anh

Là đại diện tuyển sinh của UNSW tại Việt Nam, với 20 năm kinh nghiệm và được đánh giá là top agent tại Việt Nam, công ty Đức Anh hỗ trợ sinh viên miễn phí các việc sau:

- Tư vấn chọn trường và ngành học;

- Xin học;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Đào tạo, luyện thi tiếng Anh và tổ chức thi tiếng Anh PTE A cho bạn du học;

- Bố trí đón, nhà ở, bảo hiểm, khác;

- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn du học;

- Cập nhật thông tin và hướng dẫn về việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp.

- Tặng 300 AUD cho học sinh nhập học thẳng UNSW hoặc qua UNSW Global trong năm 2020 hoặc kỳ một năm 2021 (không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi khác).

(Nguồn: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh)