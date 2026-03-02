Lộ trình du học Australia theo cách đánh giá năng lực sinh viên quốc tế

Global Pathways xây dựng lộ trình chuyển tiếp du học Australia theo tiêu chí đánh giá năng lực sinh viên quốc tế, gồm năng lực tiếng Anh, khả năng tự học và tư duy phản biện.

Sự cạnh tranh giữa các nền giáo dục tại Australia, Anh, Mỹ, Canada ngày càng rõ rệt. Các trường đại học đang dần tối ưu trải nghiệm học tập, tỷ lệ hoàn thành chương trình để tạo ra sinh viên chất lượng cao, đồng thời, thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế, việc "sàng lọc" sinh viên ưu tú ngay từ đầu trở thành một trong những chiến lược hàng đầu.

Đại diện Global Pathways chia sẻ, nhiều đại học Australia điều chỉnh cách đánh giá đầu vào, ưu tiên những sinh viên thể hiện được khả năng tiếng Anh, kỹ năng sống và học tập mạnh, theo kịp chương trình từ khi nhập học. Do đó, người học cần phải chủ động hội nhập để thích nghi và phát triển bền vững trong môi trường đào tạo quốc tế.

Trong đó, năng lực tiếng Anh là một trong những tiêu chí cốt lõi. Bên cạnh các chứng chỉ quốc tế như IELTS, PTE..., người học cần tập trung vào khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật trong thực tế, tức đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, viết luận văn bằng tiếng Anh, thuyết trình, tham gia thảo luận và làm việc nhóm.

Sinh viên Việt Nam du học Australia. Ảnh: Viện Đào tạo quốc tế - Đại học Kinh tế TP HCM

Bên cạnh đó, các trường đại học Australia đề cao khả năng tự học và tư duy phản biện. Ngoài nỗ lực để đạt kết quả học tập tốt, sinh viên cần có sự chủ động, biết đặt câu hỏi, đưa ra quan điểm cá nhân.

"Với những tiêu chí này, Global Pathways sẽ tạo bước đệm giúp học sinh đến gần hơn với các đại học danh tiếng và tối ưu hóa lộ trình phát triển cá nhân", đại diện đơn vị khẳng định.

Sinh viên chuyển tiếp du học từ chương trình Global Pathways. Ảnh: Viện Đào tạo quốc tế - Đại học Kinh tế TP HCM

Global Pathways là chương trình xét tuyển thẳng du học Australia, New Zealand hoặc Canada bậc Cử nhân được thiết kế bởi các đại học top 1% thế giới. Chương trình mang đến phương pháp đánh giá toàn diện năng lực học sinh, thay vì chỉ dựa vào hồ sơ tĩnh hay kết quả thi cử tại một thời điểm. Hệ thống này cho phép đo lường tiềm năng của người học qua nhiều khía cạnh: kiến thức nền tảng, kỹ năng học tập, thái độ và quỹ đạo tiến bộ.

Nhờ vậy, đại học Australia sẽ hạn chế tình trạng sinh viên quốc tế rớt môn, bỏ học hoặc không đáp ứng được yêu cầu học tập sau khi nhập học. Đây là bài toán mà nhiều trường đang tìm cách giải quyết khi điều chỉnh chiến lược tuyển sinh quốc tế.

Sinh viên theo học chương trình Global Pathways. Ảnh: Viện Đào tạo quốc tế - Đại học Kinh tế TP HCM

Với lộ trình đào tạo hai giai đoạn, học sinh sẽ hoàn thành chương trình chuẩn quốc tế được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp lên các trường đại học Australia. Qua đó, các bạn làm quen với phương pháp đánh giá, khối lượng bài tập và yêu cầu học thuật của hệ thống giáo dục Australia để xây dựng lộ trình học tập phù hợp hơn.

Global Pathways tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh Việt Nam tiếp cận con đường du học Australia, đặc biệt với những bạn cần quá trình chuẩn bị và thích nghi trước khi bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, phương pháp đánh giá liên tục của chương trình giúp giảm áp lực thi cử tập trung vào một thời điểm.

Nhật Lệ