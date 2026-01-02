Lô nước tắm gội trẻ em bị thu hồi vì nhiễm vi sinh vật

Bộ Y tế vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô nước tắm gội thảo dược Dr. Papie do không đạt tiêu chuẩn về giới hạn vi sinh vật.

Quyết định thu hồi áp dụng với lô sản phẩm số 030425, quy cách đóng gói hộp một lọ 230 ml. Sản phẩm do Công ty cổ phần Công nghệ cao Starmed (Hưng Yên) sản xuất và Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Starmed (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Trước ngày 23/1, hai doanh nghiệp liên quan phải gửi báo cáo về việc thu hồi và tiêu hủy lô hàng này lên Cục Quản lý Dược.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP HCM và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên tại cửa hàng Con Cưng (phường Bến Thành, TP HCM) và Nhà thuốc An Khang 7681 (phường Tân Ninh, Tây Ninh). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu thuộc lô 030425 đều vi phạm chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Mẫu sản phẩm bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo ngay cho cơ sở kinh doanh, người dùng ngừng buôn bán, sử dụng lô mỹ phẩm trên và trả lại cho nhà cung cấp.

Riêng Sở Y tế Hà Nội và Hưng Yên có trách nhiệm giám sát hai công ty Starmed thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy, đồng thời kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của các đơn vị này.

Trên website doanh nghiệp, nước tắm gội Dr. Papie được quảng cáo có giá 150.000 đồng/chai, dành cho trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi. Sản phẩm được giới thiệu có công dụng diệt khuẩn, làm sạch, ngăn ngừa rôm sảy, mụn nhọt và tăng cường cơ chế bảo vệ cho da nhạy cảm.

Mới đây, Bộ Y tế cũng thu hồi, tiêu hủy 9 loại mỹ phẩm gồm kem nhuộm tóc, dầu tẩy trang... thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection kinh doanh vì doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Lê Nga