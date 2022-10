Lở núi cô lập hơn 20.000 người dân

Một phần quả đồi trút thẳng xuống đường 622B và tổ máy thủy điện khiến 20.000 người tại 6 xã ở Quảng Ngãi bị cô lập.

Sáng 11/10, tỉnh lộ DT 622B qua xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi, bị đất đá núi chắn ngang, xe không thể qua lại. Tuyến đường này nối trung tâm Trà Bồng với 6 xã khu tây của huyện (mới được sáp nhập từ huyện Tây Trà cũ), nên khi sạt lở rất nhiều người dân bị cô lập.

Đường DT 622 bị sạt lở vùi lấp cùng thủy điện Kà Tinh 1. Ảnh: Đông Huyền

Ông Đặng Minh Thảo, Bí thư huyện Trà Bồng, cho biết mưa lớn hôm qua làm một phần quả đồi ập xuống tổ máy phát điện ở thủy điện Kà Tinh, khiến một công nhân mất tích, cùng với đó một lượng lớn đất đá, bùn bao phủ mặt đường. Nhà chức trách huy động 4 xe cẩu, xúc, hàng chục cán bộ, chiến sĩ di chuyển đất đá để thông tuyến.

Theo ông Đặng Vỹ Thuyên, Giám đốc nhà máy thủy điện Kà Tinh, công nhân bị mất liên lạc khi tối qua đi kiểm tra lần cuối tổ máy phát điện, nhưng không may lở núi. Còn 5 nhân viên khác ở văn phòng cách nơi lở núi 100 m thoát nạn. Hiện địa bàn mưa to, sạt lở nên việc tìm kiếm người bị nạn gặp khó khăn.

Nhà chứa tổ máy phát điện bị hư hỏng sau vụ sạt lở. Ảnh: Đông Huyền

Ở huyện An Lão, Bình Định, hai ngày qua mưa lũ đã gây ngập, sạt lở đường ĐT 629, đoạn Trà Cong các cầu tràn các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang, An Vinh. Tại xã An Vinh, sạt lở đất đã ảnh hưởng tới 4 hộ dân, trong đó có hộ gặp nguy hiểm, được địa phương đưa đến nơi an toàn.

Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão, cho hay điểm sạt lở suối Tình Cảm nằm trên tuyến đường độc đạo từ xã An Hòa lên xã An Toàn, An Nghĩa. Hai xã có khoảng 400 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương giao phòng kinh tế hạ tầng tiến hành rào chắn cảnh báo người dân, sau mưa sẽ khắc phục.

Khoảng 7.000m3 đất đá tràn xuống lòng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ảnh: Đông Điền

Đêm qua, đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua xã Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị bị sạt lở khoảng 7.000m3 đất đá khiến giao thông giữa tỉnh này với Quảng Bình bị chia cắt. Đất đá ở taluy dương đổ ập xuống đường với chiều dài khoảng 60 m, rộng 20 m, cao 6 m. Vụ việc gây tắc đường từ xã Hướng Lập ra hướng Quảng Bình. Thời điểm sạt lở, trên đường không có người nên không xảy ra thương vong, thiệt hại tài sản.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, gió mùa đông bắc tràn đến miền Trung từ tối 9/10, gây mưa lớn cho các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, Bình Thuận. Một số nơi ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa đặc biệt lớn, trên 400 mm, gây ngập, sạt lở đất.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ đã làm hai người chết, một người mất tích ở Quảng Nam, 72 điểm đường bị ngập, gần 400 ha cây ăn trái, 47 ha thủy sản bị thiệt hại.

Thạch Thảo - Hoàng Táo