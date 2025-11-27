Lo ngại về nguy cơ chung cư Hong Kong sập sau hỏa hoạn

Các chuyên gia cho rằng lo ngại hàng đầu liên quan vụ cháy cụm chung cư ở Hong Kong lúc này là nguy cơ các tòa nhà sụp đổ vì kết cấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Đám cháy rất dữ dội. Ngọn lửa tấn công trực tiếp vào kết cấu tòa nhà. Dù là bê tông cốt thép, công trình cũng chỉ có thể chịu được mức nhiệt nhất định. Kết cấu sẽ suy yếu nếu bị nung nóng trong thời gian dài", Dave Downey, cựu giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu nạn hạt Miami-Dade, bang Florida, nói với CNN, đề cập đến vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong.

Đám cháy bùng lên từ tòa nhà Wang Cheong trong cụm vào chiều 26/11, sau đó lan theo hệ thống giàn giáo bằng tre ra 6 tòa nhà còn lại. Kết hợp với gió mạnh và nhiệt độ cao, đám cháy đã hoành hành suốt gần một ngày trước khi được khống chế vào chiều nay.

"Lo ngại hàng đầu lúc này chắc chắn là nguy cơ công trình sụp đổ", Downey, chuyên gia cứu hỏa với hơn 40 năm kinh nghiệm, cảnh báo.

Theo ông, những điều kiện bên trong các tòa nhà khi bị cháy giống như lò nướng, càng lên cao nhiệt độ càng tăng. Những người mắc kẹt bên trong thường được khuyên đóng kín mọi cửa ra vào và cửa sổ, dùng băng keo và khăn ướt bịt kín khe hở.

Khói bốc lên tại các tòa nhà trong cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong ngày 27/11. Ảnh: AFP

"Với sức nóng và lượng khói như vậy, tìm cách di chuyển trong tòa nhà là hành động không an toàn. Lính cứu hỏa mặc đồ bảo hộ và mang bình dưỡng khí còn không thể làm việc được thì một người bình thường càng không có cơ hội sống sót nếu ra ngoài", ông Downey cho biết thêm.

Giáo sư Hà Vĩnh Nghiệp, giảng viên Đại học Bách khoa Hong Kong, cũng cảnh báo rằng độ vững chắc trong kết cấu của các tòa nhà có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong vụ cháy.

Nguyên nhân là do độ bền của cốt thép bên trong các bức tường bê tông có thể bị suy yếu đáng kể khi bị nung nóng ở nhiệt độ 550-600 độ C trong nhiều giờ liền. "Điều này tiềm ẩn rủi ro rất cao đối với những người bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà cũng như lực lượng cứu hỏa", ông cho biết.

Mặt ngoài một tòa chung cư sau vụ cháy. Ảnh: SCMP

Giáo sư Hà cho rằng với tòa Wang Cheong, tòa bị cháy lâu nhất, việc phá dỡ để xây dựng lại từ đầu sẽ khả thi hơn là tìm phương án phục hồi sau đám cháy.

Vụ hỏa hoạn tới nay đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, 279 người mất tích và 71 người bị thương.

Wong Ka-wing, phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong, cho biết hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang gặp nhiều trở ngại do nhiệt độ tại hiện trường vẫn ở mức cao và thiết kế bên trong các tòa nhà phức tạp.

"Lính cứu hỏa đang tìm kiếm từng tầng. Do các căn hộ rất nhỏ, số lượng nhân viên cứu hộ được triển khai mỗi lần cũng hạn chế", ông Wong nói. "Chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để cứu người".

Cụm chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN

Wang Fuk Court bắt đầu đón người dân về ở từ năm 1983, theo chương trình hỗ trợ nhà ở của chính quyền Hong Kong. Ban quản lý cụm chung cư năm ngoái phê duyệt đề xuất cải tạo trị giá hơn 42 triệu USD cho các tòa nhà và bắt đầu thực hiện từ tháng 7/2024.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt ba người, gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu phụ trách cải tạo, với cáo buộc cẩu thả, vô trách nhiệm khi sử dụng vật liệu không an toàn.

Như Tâm (Theo CNN, AFP, Reuters)