Lộ diện chủ khoản cược lớn vào Mickelson

James Adducci đặt 45.000 USD vào cửa Phil Mickelson đoạt US Open 2020 với niềm tin sẽ thành công như lần thắng 1,19 triệu USD cùng Tiger Woods.

Adduci, hôm 17/9, xem Mickelson đấu vòng mở màn sự kiện major do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) trên sân Tây Winged Foot ở New York từ 17/9 đến 20/9. Cả hai hố đầu, Mickelson đều phát bóng không tốt nhưng vẫn birdie.

"Tôi ở nhà xem Phil đánh hai hố đó mà chẳng nghĩ nhiều. Nhưng có lẽ tôi sẽ rút tỉa được điều gì đó, khi tưởng tượng ý nghĩa cuộc tái ngộ Winged Foot và ảnh hưởng của nó về cuối sự nghiệp của anh ấy. Cứ tưởng tượng tôi là anh ấy, việc thắng giải này quan trọng đến dường nào. Hẳn nó sẽ là mốc son trong sự nghiệp của Phil", Adducci, 39 tuổi ở bang Wisconsin, nói trên Golf Digest hôm 18/9.

Abducci là khách quen của nhà cái William Hill. Ảnh: WH

"Phil thật dễ mến và thân thiện với fan. Anh ấy nổi tiếng thích cược và muốn nắm bắt cơ hội. Việc tôi làm chỉ là trò vui, và đương nhiên là sẽ vui hơn nếu Phil thắng. Các giải đấu hiện nay cấm cửa khán giả để phòng dịch, nên khoản cược cũng là hình thức ủng hộ đối với những niềm vui mà Phil mang lại cho người hâm mộ", Adducci lý giải thêm về việc đặt cược vào golfer từng sáu lần về nhì ở US Open

Adducci cân nhắc cửa Mickelson trong nhiều tháng. Tuần trước, anh bay đến Las Vegas và "xuống tiền" ở nhà cái William Hill. Đây là khoản cược golf cá nhân lớn thứ hai trong lịch sử nhà cái này, do Adducci cược 45.000 USD với tỷ lệ 75/1 (đặt 1 ăn 75 lần). Nếu Mickelson thắng, Adducci lĩnh 3,375 triệu USD.

"Tôi suýt té ghế khi biết có người xuống tiền ở cửa đó. Hẳn người này đã đau thắt ruột và còn đủ sức để theo đến cùng. Tôi phải ngả mũ bái phục vì chuyện đó", Giám đốc Giao dịch William Hill ở Mỹ, Nick Bogdanovich kể.

Nhưng tại vòng đầu US Open hôm 17/9, Mickelson, sau hai birdie, vỡ trận trong 16 hố còn lại. Đánh đến 79 gậy, ông đứng T142 ở điểm +9, áp chót đoàn tranh danh hiệu gồm 144 người. Mickelson chỉ hơn một bậc so với Lukas Michel ở cuối bảng với điểm +10.

Cơ may thắng cược sút giảm, nhưng Adducci vẫn hy vọng Mickelson sẽ khởi sắc ở vòng tiếp theo và được vé đấu hai vòng cuối tuần. Tuy nhiên, Mickelson đánh 74 gậy hôm 19/9 và không qua cắt loại.

Tháng 4/2019, Adducci từng cược 85.000 USD với tỷ lệ 14/1 ở cửa Tiger Woods thắng Masters, cũng với William Hill. Và "Siêu Hổ" đã đoạt major thứ 15, nhận 2,07 triệu USD, còn Adducci lĩnh 1,275 triệu USD tiền thắng cược.

Abducci (trái) thắng cược nhờ Tiger Woods vô địch Masters. Ảnh: Golfworld

Vài ngày sau khi nhận tiền, Adducci tiếp tục đặt thêm 100.000 USD vào cửa Woods thắng cả PGA Championship, US Open lẫn The Open Championship để ẵm trọn bộ tứ major truyền thống cùng năm - mốc grand slam. Lần này, tỷ lệ cược lên mức 100/1. Gần một tháng sau đó, William Hill thắng Adducci, do Woods bị cắt loại ở PGA Championship.

Quốc Huy tổng hợp