LiveSpo Pharma giới thiệu công nghệ bào tử lợi khuẩn tại hội nghị quốc tế

LiveSpo Pharma tham dự và công bố công nghệ sinh học đột phá tại hội nghị quốc tế BIO International Convention 2023, từ 5-8/6, bang Massachusetts, Mỹ.

Trong khuôn khổ sự kiện, LiveSpo Pharma mang đến công nghệ bào tử lợi khuẩn LiveSpo với các ưu điểm như: dạng nước, đa chủng, có nồng độ cao. Công nghệ tiền hoạt hóa bào tử lợi khuẩn này được ứng dụng trong sản phẩm LiveSpo Navax. Đây là bào tử lợi khuẩn dạng xịt giúp giảm 600 lần nồng độ virus hô hấp hợp bào (RSV) - căn bệnh hô hấp mà 80% trẻ dưới 2 tuổi mắc phải nhưng chưa có vaccine và thuốc điều trị.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ (thứ 4 từ trái sang) tham quan gian hàng của LiveSpo Pharma. Ảnh: LiveSpo Pharma

Ông Đặng Quốc Hưng - CEO kiêm Tổng giám đốc LiveSpo Pharma, cho biết việc công bố LiveSpo Navax tại hội nghị quốc tế BIO là một trong những mục tiêu mang công nghệ sinh học ở Việt Nam bắt nhịp được với các nước phát triển.

Theo đại diện đơn vị, bào tử lợi khuẩn LiveSpo nói chung và sản phẩm LiveSpo Navax nói riêng đã được các đối tác từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc, Brazil, Ấn Độ đặt lịch trao đổi về cơ hội hợp tác và phân phối.

Ông Đặng Quốc Hưng - CEO kiêm Tổng giám đốc LiveSpo Pharma, tại sự kiện. Ảnh: LiveSpo Pharma

TS An Nguyen, CEO kiêm nhà sáng lập Ameri-Rx Alliance, đại diện nhà phân phối độc quyền của LiveSpo tại Mỹ, cho biết: "Sứ mệnh của chúng tôi là luôn đặt sự an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu và các sản phẩm của LiveSpo đáp ứng được đầy đủ tiêu chí đó". Cô nói thêm, Ameri-Rx Alliance hợp tác với LiveSpo nhờ vào 3 yếu tố: sản phẩm sở hữu công nghệ sinh học với tiêu chuẩn cao về độ ổn định và hiệu quả; tính an toàn với quy trình phân phối sản phẩm thông qua FDA NDI và 75 ngày trước khi tiếp thị, đồng thời, không chứa đậu nành, không chứa chất tạo màu, không biến đổi gene và không có vị, phù hợp cho người tiêu dùng Mỹ; và cuối cùng là tính tiện lợi.

LiveSpo Pharma là một trong những doanh nghiệp về nghiên cứu và sản xuất bào tử lợi khuẩn có 13 năm theo đuổi phương châm "Vì tương lai không kháng sinh cho mọi nhà".

Từ năm 2010, TS Nguyễn Hòa Anh và các cộng sự đã bắt đầu hành trình đi tìm ưu điểm của bào tử lợi khuẩn. Từ đó đến nay, LiveSpo đã trải qua hàng ngàn nghiên cứu, thử nghiệm, tham gia các hội thảo quốc tế để chứng minh bào tử lợi khuẩn là giải pháp hữu hiệu giúp con người tự tăng sức đề kháng, chống lại việc lạm dụng kháng sinh.

Triển lãm đột phá công nghệ sinh học BIO 2023 quy tụ hàng ngàn nhà khoa học, công ty dược phẩm trên thế giới. Ảnh: LiveSpo Pharma

Theo LiveSpo Pharma, đơn vị mong muốn đưa công nghệ bào tử lợi khuẩn của người Việt đến nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí cả những thị trường phát triển vốn có thế mạnh về công nghệ sinh học. Đó cũng là lý do LiveSpo Pharma chuẩn bị đầy đủ năng lực để có mặt tại Hội nghị Quốc tế BIO 2023.

Hội nghị quốc tế BIO International Convention 2023 là triển lãm thường niên về các giải pháp công nghệ sinh học đột phá trên thế giới. Sự kiện thu hút sự tham dự của các công ty sinh dược phẩm, nhà đầu tư của 65 quốc gia.

Thanh Minh