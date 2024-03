LIV Golf League ngừng theo OWGR

Tổ chức chủ quản LIV Golf League vừa chủ động bỏ yêu cầu được công nhận trên Bảng thứ bậc golf nam chuyên nghiệp thế giới (OWGR).

Ban lãnh đạo LIV Golf League từ bỏ mong muốn vào OWGR, và thông báo quyết định đó đến giới golfer thành viên hôm 5/3.

"Chúng tôi đã cố gắng đấu tranh rất nhiều để thành quả chuyên môn của các bạn được công nhận trên hệ thống phân bậc thế giới hiện hành. Nhưng không may là OWGR kém thiện chí trong quá trình làm việc với chúng ta", văn bản do CEO Greg Norman ký nêu lý do.

Từ vướng mắc như thế, Norman chỉ ra phương hướng cho LIV Golf League. "Sau 18 tháng gần như liên tục đối thoại với hội đồng kỹ thuật cũng như ban quản trị OWGR, chúng ta nay đã rõ cách tốt nhất cho tương lai là bỏ qua hệ thống đó", ông viết.

Jon Rahm hiện là thành viên LIV Golf League đứng cao nhất trên OWGR. Ảnh: EFE

LIV Golf League ra mắt hồi tháng 6/2022, thu hút nhiều ngôi sao hạng A trên PGA Tour Mỹ và DP World Tour châu Âu. Một tháng sau khai trương, tổ chức chủ quản đấu trường golf của PIF Saudi nộp hồ sơ xin vào OWGR để golfer thành viên kiếm điểm cải thiện thứ bậc, từ đó lấy suất đấu các giải major.

Tuy nhiên, bên có thẩm quyền nhận xét đương sự chưa đáp ứng tiêu chuẩn chung. Các rắc rối chính gồm mỗi giải của LIV Golf League không hơn 54 golfer đấu gậy cá nhân qua ba vòng và không cắt loại, lại không tổ chức các vòng tuyển chọn đấu thủ bên ngoài cho giải chính cũng như bị đánh giá chưa hoàn chỉnh phương thức thăng và giáng cấp thi đấu sau mỗi mùa.

Đến tháng 10/2023, OWGR từ chối LIV Golf League, qua phát biểu của Chủ tịch Peter Dawson. "Họ không đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn để có thể được điểm xếp hạng bình đẳng với hàng nghìn golfer đang cạnh tranh nhau trên 24 đấu trường được công nhận hiện hành". Theo lãnh đạo OWGR, vướng mắc lớn nhất của LIV Golf League hiện tại là thiếu cơ hội thi đấu cho golfer ngoài hệ thống.

Tuần này, LIV Golf League chỉ có bốn đại diện thuộc top 50 OWGR, gồm Jon Rahm đứng thứ ba, Tyrrell Hatton thứ 17, Brooks Koepka bậc 30 và Cameron Smith thứ 50. Rahm và Hatton vẫn đứng cao trên bảng thế giới nhờ mới sang LIV Golf League chưa đầy hai tháng, còn Koepka và Smith về lâu lại rớt chậm nhờ điểm từ các giải major hai năm qua khi thi đấu ở diện cựu hoặc đương kim vô địch.

Quốc Huy